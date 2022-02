Gf Vip, Adriana Volpe vede Antonella Elia e Sonia Bruganelli reagisce così: «Riunioni di Volpi strage di galline»

Quarantesimo appumentamento con il Gf Vip. Parte con un Ciao Ciao Alfonso Signorini con un tibuto a La rappresentante di Lista big a Sanremo. Si torna a parlare della coppia Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Le due opinioniste non si digeriscono, e la scorsa settimana la Volpe è andata alle terme con Antonella Elia. «Riunioni di Volpi strage di galline», elegantemente la moglie di bonolis liquida la sua collega e se Alfonso Signorini confidava in un picco di share degno della questione Magalli-Bruganelli si è dovuto ricredere. Stasera, le opinioniste si lanciano frecciatine a "distanza".

Memorabile la foto di Sonia con Giancarlo in un noto ristorante romano che è stata in tendenza sui social per settimane. Nemico da molto dell'opinionista del Gf Vip, il post della bruganelli con l'ex conduttore de I Fatti Vostri, ha fatto soffrire molto Adriana che ha accusato il colpo e dopo il post in cui sorridenti la Bruganelli e Magalli quasi la beffeggiano si è scagliata contro la "collega". Ma nonostante le "giustificazioni" la questione non è risolta e la Bruganelli ci va giù pesante e continua a dire che «le piacerebbe alla Volpe arrivare ai mie livelli»