Gf Vip, arriva l'addio di Sonia Bruganelli: e parte la stoccata contro Adriana Volpe

Una delle protagoniste di questa edizione del Gf Vip è sicuramente Sonia Bruganelli. Nel ruolo di opinionista dalla sua poltrona rossa, vuoi per le sue scarpe Casadei vuoi per la dialettica, la moglie di Paolo Bonolis si sta facendo conoscere ai telespettatori. E il web si divide, se c'è chi da una parte la adora c'è chi invece non sopporta la sua "arroganza" e saccenza. Sonia non da solo opinioni sulle dinamiche che avvengono nella casa, ma entra proprio nel vivo del programma divenendo, pur stando fuori, una protagonista indiscussa di questa edizione dle reality codotto da Alfonso Signorini. Nell'ultima puntata lo scontro con Nathalie Caldonazzo ha tenuto su lo share di gran parte della serata per non parlare di quando ha abbandonato lo studio dopo una lite con Signorini... i follower sono balzati dai divani in un'ovazione.

Oggi è proprio Sonia a raccontare di questa esperienza e per farlo lascia le sue parole al settimanale Chi. E se da un lato ringrazia Alfonso Signorini per la grande possibilità che le ha dato dall'altra ha informato i lettori che lei il prossimo anno non ci sarà. «Poi magari manco me vogliono», ha ironizzato. Vuole ripartire dedicandosi al 100% ai suoi progetti professionali la Bruganelli che in questi mesi sta tralasciando le sue società per dedicarsi al Grande Fratello Vip.

La frecciata contro Adriana Volpe

Non si è risparmiata dal parlare anche della sua "collega" Adriana Volpe. Qualche mese fa Sonia fece una foto con l'acerrimo nemico di Adriana, Giancarlo Magalli e la showgirl se la prese molto: «Adriana se l’è presa, ma diciamoci la verità: i rapporti tra noi sono sempre gli stessi, ovvero lontani», che però ha raccontato ancora altri dettagli sulla Volpe.

«E poi, già che ci siamo: vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari lei pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, con il quale litigavamo per avere attenzioni da nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena…»

E sul triangolo Delia, Alex, Soleil....

Sonia ha salvato per un'altra volta Soleil Sorge la scorsa puntata rendendola immune alle nomination, scelta che l'ha portata (anche questa) a essere molto criticata sui social. E dalle pagine di Chi Sonia dice anche la sua sulla soap opera Soleil, Alex e Delia. «Soleil quando è entrata Delia doveva uscire. Credo che anche lei abbia voglia di scrivere il suo copione in questo triangolo». Su Alex non riesce neanche a elaborare un pensiero: «Chiedere a lui se questa storia sia vera o falsa ormai è relativo: sono andati oltre». Ma per Delia nè ha molte di cose da dire: «Lei che entra in Casa per ritrovare il suo amore mi sembra la ‘Cagna maledetta’, un personaggio della serie tv Boris: l’attrice ‘over action’ che non sa recitare».