Gf Vip, Sonia Bruganelli al veleno: «Adriana Volpe sogna di diventare una conduttrice famosa». Signorini corre ai ripari

A inizio puntata sembravano essere diventate amiche, ma così non è. Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, la "guerra" continua. Ospiti a Verissimo le due opinioniste del Gf Vip si sono mostrate in sintonia ma la Bruganelli ci aveva tenuto subito a specificare ai telespettatori che potevano star tranquilli perchè il clima non era sereno. «Ieri che era il mio compleanno lei mi ha chiamato tre volte e io non ho mai risposto». Era finito con una risata quindi sembrava una gag.

Gf Vip, Adriana Volpe vede Antonella Elia e Sonia Bruganelli reagisce così: «Riunioni di Volpi strage di galline»

Gf Vip, la Bruganelli torna a colpire

Ma a metà puntata la moglie di Paolo Bonolis è tornata a colpire. Sonia Bruganelli torna a colpire. Tutto comincia quando Alfonso Signorini manda una clip in casa in cui i vipponi si lasciano andare alle rivelazioni sui loro sogni. C’è chi desidera un figlio, chi come Lulù Selassiè vuole essere una popstar (con tanto di esibizione in diretta di 22 settembre) e chi, come sua sorella Jessica, vorrebbe diventare una presentatrice famosa.

Gf Vip, Paolo Bonolis ospite (con "ricatto") della finalissima: il "contratto" con Alfonso Signorini su Sonia Bruganelli

Adriana Volpe resta senza parole

Parentesi che il consuttore pensava di far durare una manciata di minuti, ma non appena Signorini era pronto a cambiare argomento entra a gamba testa Sonia: «Hai visto che Jessica ha lo stesso sogno di Adriana Volpe?» Alfonso appare impreparato e Sonia sfodera il colpo: «Diventare una conduttrice famosa». La stoccata arriva chiara e lascia la Volpe gelata, poi però replica a tono: «Ancora qua stai?» I toni però non sono tesi tra le due e si smorzano sul finale con una risata e Signorini decanta le lodi della Volpe conduttrice.