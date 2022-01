Gf Vip, la confessione di Soleil Sorge: «Mai amato Alex Belli»

Al centro della puntata di stasera del Gf Vip, torna il triangolo Alex Belli, Delia Duran, Soleil Sorge. La modella venezuelana è ancora confusa e vorrebbe risposte dal marito e dichiara di aver saputo solo dopo che Alex ha detto di amare Soleil: «Sono confusa, vorrei un parere di Alex e che abbia le pal*e e che dica la verità, perché a me ha detto altro». Ha fatto riferimento a cosa è successo fisacamente sotto le copoerte con la sua collega Sole ma aveva tralasaciato il particolare di cosa le aveva confessato. Essendo stata tirata in ballo, ovviamente Alfonso Signorini chiede all'influencer di intervenire e dire la sua e dichiarare se anche lei è innamorata di Belli.

Gf Vip, la confessione di Soleil

«Non ho mai valutato l’opzione perchè è sposato. Io non l’ho mai detto e lui ha pensato questo». Quindi l'ex di uomini e Donne non ha mai preso in considerazione di lasciarsi andare nei confronti dell'ex vippone. «Non sono una donna che si mette in mezzo nelle relazioni, lui ne era convinto ma io non lo amo». E il pensiero vola al suo fidanzato che la aspetta fuori dalla casa: «Esiste e spero anche resista». Con il solito sarcasmo la Sorge esce di scena con la corona in testa.