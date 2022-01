Gf Vip, Delia Duran senza freni: «Ecco come scelgo le donne per me e Alex». Stasera due nuovi ingressi. Le anticipazioni

Al Gf Vip nulla è come sembra. Il secondo appuntamento settimanale con il reality condotto da Alfonso Signorini è pronto anche stasera a regalare grandi sorprese ai telespettatori fidatissimi. Dopo la scorsa puntata ad alta tensione anche stasera lo show si prepara a emozionare tutti. Intanto possiamo anticipare che la prossima settimana Signorini prenderà una pausa: salterà la puntata di venerdì 4 febbraio per non andare in antagonismo con il festival di Sanremo 2022.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Nathalie Caldonazzo spara a zero su Barù TELEVISIONE Montano vuota il sacco sulla rissa con Alex Belli TELEVISIONE Video IL GESTO Gf Vip, Alex Belli lascia l’Italia dopo essere stato... TELEVISIONE Gf Vip, Sonia Bruganelli perde la pazienza: «Alex e Delia?... GF VIP Davide Silvestri in lacrime per il papà malato di... TELEVISIONE Gf Vip, Alfonso Signorini butta fuori Alex Belli dallo studio:... TELEVISIONE Gf Vip, Signorini su tutte le furie: «Adesso basta Alex,... TELEVISIONE Gf Vip, Manuel Bortuzzo abbandona in lacrime il reality: Alfonso... TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran e Soleil Sorge depongono l'ascia di... TELEVISIONE Gf Vip, Edoardo Donnamaria, Antonio Medugno e Gianluca... TELEVISIONE Gf Vip, Manuel Bortuzzo deciderà se abbandonare il... IL PROGRAMMA GF Vip, le strategie anti-Sanremo: Alex Belli e Delia si... TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran tradisce Alex Belli: ecco chi è...

Gf Vip, Nathalie Caldonazzo spara a zero su Barù: «È gay. Odia le donne». Il web insorge

Gf Vip, ecco come sceglie le donne con cui stare Delia Duran

Nella casa i racconti di Delia Duran stanno tenendo banco e le vippone appaiono sempre più incuriosite. Stella, la segretaria di Alex Belli dal salotto di Pomeriggio 5 conferma di avere un rapporto a tre con lui e la moglie, e la stessa modella all'interno del loft di Cinecittà ha confessato di aver avuto una relazione anche con Aida Yespica. Quindi svelato l'arcano dell'amore libero. A detta della Duran dietro il concetto di libertà nel rapporto c'è solo una clausola: è lei a scegliere le donne (secondo determinate caratteristiche) e nè lei nè il marito possono andare con altri senza che l'altro sia presente. Quindi rapporti a tre si ma la terza deve essere una donna e deve essere scelta da Delia. In una chiacchierata con Miriana Trevisan la venezuelana spiega che per lei le donne per poterla conquistare devono essere dolci e sensuali. «Ad esempio Soleil non è il mio tipo, tu si», a queste parole addirittura l'ex di Non è la rai si confessa in una fase della vita talmente libera che non allontanerebbe nulla. le carte in tavola son cambiate e quindi stasera, ovviamente, Alex Belli tornerà in studio e Signorini anticipa che lo metterà sotto torchio. dai social si legge solo una cosa: «che paxxe» ancora Alex. insomma pare proprio che i telespettatori non ne possano più del caso Belli. Scopriremo quali nuove tattiche metterà in campo l'ex di centovetrine per poter stare ancora sotto i riflettori.

Gf Vip, Aldo Montano vuota il sacco sulla rissa con Alex Belli: «Con il suo modo mi fa 'perché io faccio share'»

Nuovi ingressi

Ad alimentare le dinamiche ci penseranno anche due nuovi vipponi pronti a varcare la porta rossa: Antonio Medugno e Gianluca Costantino, l'attenzione femminile sarà tutta su di loro e vedremo come ribalteranno gli equilibri, precari, della casa.

GF VIP, Barù zittisce Jessica per quella battuta sul lato B di Manila: «Non mi permetterei mai»

Jessica e Barù

Chi non ha più nessun dubbio e sembra aver deciso è Jessica Selassiè. Dopo un'incertezza tra Alessandro Basciano e Barù è il nipote di costantino della Gherardesca a vincere il cuore della principessa. E pare che il collega stia cominciano a ricambiare l'interesse. E la più grande delle sorella se la sta giocando di tattica e invece di stare sempre addosso al vippone ha cominciato a ignorarlo.

Gf Vip, Alex Belli lascia l’Italia dopo essere stato cacciato da Signorini: «Non è più il mio game»

Nathalie contro Barù

Tra i due entra a gamba tesa Nathalie Caldonazzo. L'ex del Bagaglino ha infatti attaccato Barù arrivando a definirlo gay. Non mancherà certo occasione stasera per assistere a quello che si preannuncia uno scoppiettante confronto.

Gf Vip, Sonia Bruganelli perde la pazienza: «Alex e Delia? È una cartella clinica quella che stiamo vedendo»

Sophie e Alessandro

Chi invece sembra aver ritrovato la serenità è la coppia formata da Sophie e Alessandro. I due hanno smesso di litigare e il loro rapporto sembra filare liscio come l’olio. Certo le parole della sorella del vippone nei confronti dell'ex tronista non sono state delle più eleganti e stasera potrebbe essere proprio lei a entrare nella casa a sorpresa per spiegarsi meglio.

Gf Vip, Alfonso Signorini butta fuori Alex Belli dallo studio: «Vattene. Non si può lavorare così»

Manila e Soleil ai ferri corti

L'amicizia tra Manila e Soleil ormai sembra un lontano ricordo. mentre l'influencer ha difficoltà a perdonare la Nazzaro per non esserle stata vicina in un suo momento di difficoltà l'ex Miss italia continua a definire questo atteggiamento esagerato. Nelle scorse ore è bastata una battuta fatta durante la diretta radiofonica per far saltare Manila.

Gf Vip, Sonia Bruganelli perde la pazienza: «Alex e Delia? È una cartella clinica quella che stiamo vedendo»

Lulù in difficoltà senza Manuel

Giorni difficili per Lulù. Dopo l'uscita di Manuel Bortuzzo la principessa va avanti con difficoltà e l'ex vippone intanto le dedica post strappalacrime sui social. Stasera Alfonso sicuramente mostrerà tutto alla princess.

Gf Vip, Manuel Bortuzzo abbandona in lacrime il reality: Alfonso Signorini: «Grazie perché hai dato sapienza di vita»

I nominati

Lo scontro per questa settimana è tra Nathalie Caldonazzo, Barú e Federica Calemme. E mentre Barù e Nathalie sono al centro di dinamiche che catturano l'attenzione Federica, nonostante il rapporto con Gianmaria rimane molto fuori dall'interesse dei telespettatori. Ed è la vippona stessa a dichiarare che secondo lei Signorini non la trova interessante e per questo la ignora.

Gf Vip, Edoardo Donnamaria, Antonio Medugno e Gianluca Costantino: nuovi concorrenti? Ecco chi sono

Nelle ultime ore la modella si è lasciata andare a delle dichiarazioni importanti sulla sua famiglia e la voglia di far sentire loro il suo affetto. Chissà se questo catturerà l'attenzione dei telespettatori.