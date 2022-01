Gf Vip, Aldo Montano vuota il sacco sulla rissa con Alex Belli: «Con il suo modo mi fa 'perché io faccio share'»

Nella ultime puntate Alex Belli ha dato il peggio di se. Dopo le pressioni da parte di tutti nel chiedere la verità del suo rapporto con Soleil Sorge, l'ex di Centovetrine, in ordine, si è avvicinato a brutto muso ad Adriana Volpe, poi ha discusso con Aldo Montano. Per finire lunedì Alfonso Signorini stanco delle continue interruzioni, e bugie, dell'attore lo ha allontanato dallo studio. Ieri poi Alex ha cinguettato che il gioco è finito ed è volato a Sharm El Sheik, da allora nessuna notizia. Ma chissà se sarà veramente finito per lui il gioco, che tra l'altro finora ha creato solo lui. A tornare sull'argomento è stato l'ex schermitore che a rilasciato a Casa Chi delle interessanti rivelazioni sul reale motivo della discussione con Belli durante la diretta. Montano ha vuotato il sacco e ha raccontato cosa sarebbe successo con Alex Belli durante una delle pause pubblicitarie dell’ultima puntata in prime time del reality, quella in cui l’attore è stato cacciato dallo studio da Alfonso Signorini che, stanco stanco del suo comportamento, lo ha cacciato dallo studio.

«La nostra è iniziata come un’amicizia all’interno del gioco, ma non è finita nello stesso modo direi». Ha esordito così il campione olimpico ai microfoni di Casa Chi. E ha poi aggiunto: «È una persona che gira intorno ad un unico tema che non è più interessante né costruttivo. In studio ha fatto una superca…ola. Secondo me lui con quel rigiro di parole sul ‘game over’ sarà per l’ennesima volta nel programma».

Il Game di Alex

Ma la parte più interessante della chiacchierata con l'ex schermitore è quando ha dichiarato il reale motivo della lite: «Che poi dovete sapere che nelle pubblicità lui mi si avvicina e con il suo modo mi fa ‘perché io faccio il 23% di share, capito?’. Io non so nemmeno cosa significhi, ma se è contento lui. A me non piace, ma capisco che può funzionare e che il programma si regga anche su quello». Quasi sicuramente Belli venerdì non sarà presente in studio, perchè qualora stesse realmente in Egitto al rientro dovrebbe essere sottoposto a quarantena, ma siamo certi che tramite collagamento a anche solo attraverso i social, non si farà mancare la possibilità di provare a essere protagonista, ancora, dello show.