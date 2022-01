Gf Vip, Signorini su tutte le furie: «Adesso basta Alex, di' la verità: cosa è successo sotto le coperte con Soleil?»

Delia Duran è entrata al Gf Vip con un'unica certezza: tra Alex Belli e Soleil Sorge c'è stato molto sotto le coperte. Soleil ha sempre negato e Alex ha sempre tentennato. Stasera Alfonso Signorini vuole sapere la verità ed è stanco di essere preso in giro: «Adesso mi sto arrabbiando. Alex o hai fatto qualcosa sotto le coperte o no».

Gf Vip, Signorini contro Alex

Alex è messo in mezzo stasera e cerca di trovare giustificazioni in giro più o meno credibili, ovviamnete andando contro la moglie: «Delia basta, ti ho spiegato che devi stare attenta a quello che dici perchè sei ripresa sempre». Signorini però non ci sta: «Adesso basta devi dire la verità non puoi stare ancora in questa situazione, tu quindi non dici che c'è stato qualcosa semplicemente per privacy, per tutelare Soleil? Quindi ok c'è stato qualcosa ora lo sappiamo».

Le dichiarazioni di Soleil

L'ex di centovetrine non ci sta: «Delia sa la verità e deve bastarle e non deve più parlare di queste cose». La modella è stanca e la Sorge anche: «Allora visto che tutti dite la verità e io l'ho sempre detta ora la dico anche io: sotto le coperte Alex ha detto anche di amarmi e questo dovrebbe preoccupare non altro»

Alex non ha remore a confessarlo: «È vero sono innamorato di Soleil ma amare non è un reato. Non lo abbiamo mai nascosto. Ma quando sono uscito dalla casa ho preso la mia scelta. Non posso basare la mia vita su qualche aereo che è passato per me e Sole o sui follower»