Gf Vip, Sophie Codegoni smentisce Fabrizio Corona: «È lui che non mi ha dimenticata»

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano tra alti e bassi si sono giurati amore nella casa del Gf Vip, ma fuori c'è qualcuno che sostiene altro. L'uomo in questione è Fabrizio Corona che ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi in cui racconta della sua storia d'amore con Sophie. Nonostante l'ex di uomini e Donne abbia sempre smentito la lison con l'ex re dei paparazzi è arrivata la smentita. Ma non solo Fabrizio assicura che con la Codegoni c'è stata una relazione ma sostiene che la ragazza sarebbe ancora innamorata di lui.

Gf Vip, Fabrizio Corona smaschera Sophie Codegoni: «Mi ama ancora. Tra me e Basciano sceglierebbe me». Le anticipazioni

Gf vip, l'intervista bomba di Fabrizio Corona

«Sophie io sono qui e ti aspetto». Una carrellata di foto a cornice delle parole di Corona che mostra Fabrizio insieme a Sophie tra abbracci e baci. «La nostra storia è imparagonabile. Stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione, in sesso e tutto il resto (ride, ndr). Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Lei ancora non ha superato questa cosa. Lei è troppo per lui. Fra me e Basciano sceglierebbe me e il lavoro. Io e lei eravamo proprio fidanzati e no, vi assicuro, che non le è ancora passata. Fra poco tanto ci vedremo per forza. Lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei. Per Basciano non è facile stare con una come lei. Lui dovrebbe avere una mentalità da grande e lasciarle spazio. Uno che perde la pazienza con Alex Belli cosa pensa possa fare quando vedrà Sophie e me? La mia storia con Sophie non è paragonabile a quella che ha lei adesso».

Gf Vip, Alessandro e Sophie è lite continua e Alfonso perde le staffe: «Quello che vediamo è orrendo»

La reazione della mamma di Sophie

La prima a tuonare contro le indiscrezioni uscite oggi è stata Valeria Pasciuti, mamma di Sophie. Una foto e una frase sui social, ecco il modo per mettere a tacere le "menzogne" (a detta di Valeria) dette da Fabrizio. «Questo si chiama amore, tutto il resto è noia».

Gf Vip, Sophie Codegoni scoppia a piangere in diretta: «Ho tanti limiti. Con me ci vuole pazienza»

Alfonso Signorini mostra le foto in casa

E stasera Alfonso Signorini sviscera la questione con i vipponi. «Alessandro cosa sai della vita di Sophie prima che entrasse al Gf?», Basciano sa di un uomo che aveva prima di entrare nella casa ma con cui è chiusa. «Sinceramente non mi andava visto che siamo esposti di fare nomi, erano cose passate quindi ne parli relativamente ma non c'era bisogno di soffermarcisi troppo». Sophie comincia ad agitarsi. Le foto arrivano e la Codegoni si impanica. «Queste fotografie sono di giugno-luglio, io e fabri abbiamo un'amicizia stuenda e lavoriamo insieme. Dopo 5 mesi che lavoravamo insieme ci siamo legati molto e abbiamo avuto una relazione. Ho sempre tenuto fuori dai riflettori di questa storia». Lei non aveva fatto il nome e Basciano accusa il colpo: «Mi aveva detto quando usciamo da qui tu e il mio agente andrete d'accordo, ora voglio vedere come sarà possibile. Bastava che me lo dicesse tenerlo nascosto è stato sbagliato. A me non interessa della sua vita precedente, però se parliamo di una persona e tu non mi dici che ci sei stata insieme mi da fastidio».

Gf Vip, Sonia Bruganelli contro Alessandro Basciano: «Altro che Sophie, lui voleva stare con Soleil»

La reazione della vippona

Per Sophie però non c'è nulla di cui preoccuparsi perchè è una storia passata anche se Fabrizio la ha aiutata tanto. I due vipponi vengono separati e la conversazione rimane solo tra la tronista e Signorini. «Ale è la persona che io amo ho occhi solo per lui e sarà così anche fuori quindi sto tranquilla». ma le parole rilasciate da Corona non sono proprio quelle di un uomo che pensa che la relazione sia finita. Però Sophie non ha problemi e vuole far sentire tutto anche ad Ale. «Non ho nulla da nascondere è l'uomo che amo e voglio che anche lui sappia cosa ha detto Fabrizio». Sophie è una donna he ha avuto molte esperienze e per Basciano non è facile stare con una come lei, questo diceva Corona. «Fabri non conosce Ale quindi non può dire nulla e non sa che io e lui siamio una cosa unica».

Gf Vip, Signorini "salva" Nathaly e affonda Basciano: «Non ha mai detto che le Selassiè "sono protette". È stata una calunnia»

«Amo Ale, Fabri è un amico»

Inoltre l'ex re dei paparazzi dice che Sophie non vuole una famiglia ma è incentrata sulla carriera. «Quando mi conoscerà fuori da qui si rimangerà tutto» cerca di darsi forza basciano. «Sinceramente io vorrei avere un figlio da Ale» quindi anche questa parte dell'intervista crolla. E sul fatto che fabrizio sia certo che lei sia ancora innamorato di lei smentisce anche questo. «Io ero molto presa, ma sto qui dentro da 6 mesi e ho conosciuto Ale e mi ha conquistato. All'epoca ero infatuata ma oggi so cosa è l'amore. A fabri voglio bene infinito ma nulla di più ma ad Ale lo amo». Infine Corona aveva dato per spacciato basciano certo che la vippona avrebbe scelto lui. «Io non mi permetto di giudicare prima di conoscere le persone ma se pensa questo va bene, ma per me può lavorare con lui serenamente». Non si capisce perché quindi una donna dovrebbe scegliere tra amore e lavoro. Basciano ha cercato di rispondere a tutto ma la tensione è visibile.

La Codegoni lancia una frecciatina

Alla fine Alessandro si dice pronto ad andare a cena con Corona una volta usciti nella casa ma è infastidito molto che Sophie non gli abbia detto il nome e che Fabrizio si permetta di giudicarlo senza conoscerlo. «Secondo me è Fabrizio a questo punto che non si è dimenticato di me, perché sennè tutto questo non ha senso»