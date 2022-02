Gf Vip, Medugno crolla in diretta: «Voglio uscire. Ho paura da giorni di ricrollare come mi successe anni fa»

Una puntata ricca di colpi di scena la quarantacinquesima del Gf Vip. Dopo la bomba lanciata da Fabrizio Corona che Sophie Codegoni ha saputo defragare con grande capacità ora è il turno di Antonio Medugno. A sorpresa il modello dice di voler abbandonare la casa, è qualche giorno che ci pensa è l'uscita di Nathaly stasera, che è stata eliminata dal televoto, ha fatto crollare ancor di più il vippone.

Gf Vip, Antonio Medugno rifiuta Delia Duran: «Non voglio sentirmi usato»

Gf Vip, Medugno vuole abbandonare il reality

«Sono stato poco bene e mi sento vulnerabile. Questa settimana ho avvertito delle complicazioni fisiche. sono stato poco bene, ho la testa un pò debole e mi è successo anni fa e non voglio viverlo e non vorrei neppure parlarne. Quando mi è successo qualche anno fa sono entrato in un brutto momento. Crollo emotivo da quando sto qui ne ho avuto uno, ma quello che vivo ora è diverso perché ne risento sul sonno e altre cose». Racconta questo tra le lacrime il gieffino ad Alfonso Signorini in confessionale.

Le paure di Antonio

Ne ha parlato in questi giorni anche ai suoi coinquilini, Antonio ha paura di ricadere nel vortice di un'alimentazione sbagliata, come gli è già successo. «Ho paura di entrare in un circolo in cui entrai un pò di tempo fa sull'alimentazione e mi mette ansia. È una cosa che mi ha sempre risolto una persona che mi sta vicina e quindi sa come risolverle». Lo aveva spiegato a Jessica Medugno.

La famiglia a sostegno

E stasera il conduttore vuole che il ragazzo parli con il papà e il fratelli che sono in studio. «Devi rimanere e devi essere tu a trovare la forza in te, devi superarlo da solo», queste le parole che dicono i famigliari ad Antonio. «È la prima volta che mi allontano così e questa lontananza mi preoccupava molto, le parole di papà mi danno forza». medugno è un bravo ragazzo, lo ha sottolineato più e più volte Signorini e stasera lo sta dimostrando a tutti. «Papà sei sicuro che va tutto, tutto bene?», la preoccupazione del gieffino spiega Alfonso è dovuta al fatto che lui aiuta economicamente anche la famiglia. «Si voglio sapere per questo se va tutto bene diversamente io esco, se loro hanno bisogno io ci sono sempre, anche quando lavoravo fuori sapevo che potevo arrivare in qualsaisi momento da loro in qualsiasi minuto, così invece io non li posso neanche sentire e non ci riesco».

Antonio decide di rimanere

Papà Medugno però dice al figlio di star tranquillo perché va tutto benissimo. Dopo le parole del padre Antonio decide di rimanere ma il "papà" televisivo vuole dare un ultimo consiglio al vippone: «Devi essere tu in piena coscienza a decidere se restare o meno, non voglio che soffri per compiacere gli altri. Se hai bisogno di prendere tempo fallo, io non me la sento di costringerti»