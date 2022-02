Gf Vip, Fabrizio Corona smaschera Sophie Codegoni: «Mi ama ancora. Tra me e Basciano sceglierebbe me». Le anticipazioni

Stasera, lunedì 28 febbraio 2022, quarantacinquesima puntata del Gf Vip. Ormai la finale del 14 marzo è vicina e nessuno dei vipponi, arrivati a questo punto, vorrebbero salpare dalla nave, ma oltre a Alessandro Medugno, Miriana Trevisan e Nathalie Caldonazzo, già al televoto, anche un altro concorrente uscirà per sempre dalla porta rossa.

APPROFONDIMENTI IL CASO Miriana Trevisan, malore nella notte al Gf Vip GOSSIP Alda D'Eusanio: «Pausini vuole 1 mln di... TELEVISIONE Gf vip, la frase shock di Nathalie TELEVISIONE Gf Vip, Barù minaccia di abbandonare il reality:... TELEVISIONE Gf Vip, Alfonso Signorini "demolisce" Clarissa... TELEVISIONE Ilary Blasi scarta Alex Nuccetelli TELEVISIONE Gf Vip, Jessica, Miriana e Lulù non salutano Katia... TELEVISIONE Gf Vip, Lulù Selassiè minaccia Nathalie... TELEVISIONE Gf Vip, Lulù Selassiè al veleno contro Katia... SOLIDARIETA' L'Emporio Bimbi compie cinque anni di solidarietà per... TELEVISIONE Gf Vip, Nathalie Caldonazzo a rischio eliminazione: Davide e... TELEVISIONE Gf Vip, lite tra le sorelle Selassiè per Barù?... TELEVISIONE Gf Vip, Miriana è scontro con Katia: «Sei...

Gf vip, la frase shock di Nathalie: «Selassiè protette dagli zingari». Scoppia la bufera in casa e partono diffide (anche per Katia)

Gf Vip, i Jerù piacciono sempre più

Non mancherà uno spazio nel reality di Alfonso Signorini per parlare di amore e tradimenti. Se da una parte cìè una Miriana Trevisan che si sente "tradita" dai suoi coinqulini che l'accusano di poca trasparenza quello che sembra invece molto trasparente è il rapporto tra Barù e Jessica Selassiè. I due nobili sembrano sempre più vicini e se da una parte il nipote di Costantino della Gherardesca non cede dall'altra c'è una Jess che non molla. I fan dei Jerù continuano a fare il tipo per la coppia, chissà se spiccheranno il volo.

Gf Vip, Basciano dopo il provvedimento: «Me ne vado». La rabbia della sorella contro la produzione: «Vergognatevi, chiedete scusa»

L'amore tra Sophie e Basciano

Se di amori si parla, non si può non menzionare il legame nato all'interno del loft di Cinecittà tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Nonostante le discussioni la liason prosegue ma il vero e indiscusso amore di Basciano è il figlio Nicolò e stasera il vippone avrà la possibilità di incontrarlo.

Fabrizio Corona ai domiciliari per un anno, i giudici: «Deve curare la sua patologia psichiatrica»

Fabrizio Corona le dichiarazioni choc sull'ex tronista

A creare scompiglio arriveranno però delle foto inedite. Nel numero di Chi che uscirà domani ci sarà un servizio in cui l'ex di uomini e Donne è ritratta abbracciata insieme a Fabrizio Corona. Di questo presunto flirt si parla già da tempo ma la tronista ha sempre smentito dichiarando che lei tiene molto all'ex re dei paparazzi ma nulla di più. Peccato che nel numero del settimanale di domani il fotografo vuota il sacco. Esce proprio adesso allo scoperto fabrizio Corona, quando Sophie ha una relazione con un altro uomo e quando anche lui sta insieme a un'altra donna. «Sophie io sono qui e ti aspetto. Abbiamo avuto una storia e lei ancora non ha superato questa cosa. Lei è troppo per lui. Fra me e Basciano sceglierebbe me e il lavoro. Io e lei eravamo proprio fidanzati e no, vi assicuro, che non le è ancora passata. Fra poco tanto ci vedremo per forza. Lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei. Per Basciano non è facile stare con una come lei. Lui dovrebbe avere una mentalità da grande e lasciarle spazio. Uno che perde la pazienza con Alex Belli cosa pensa possa fare quando vedrà Sophie e me? La mia storia con Sophie non è paragonabile a quella che ha lei adesso». Con queste parole Corona dà per spacciato il 30enne aggiungendo che se Sophie si trovasse nella posizione di dover fare una scelta, di sicuro non porterebbe avanti la relazione con Alessandro. Dichiarazioni e foto pungenti che potrebbero minare ancora una volta il rapporto tra i due gieffini. E quel titolo: "Ti aspetto" non si riesce ancora a capire.

Gf Vip, la bomba di Giacomo Urtis: «L'uomo della mia vita è un vip». Spunta il nome di Fabrizio Corona: il post che lo "conferma"

Torna così al centro alle dinamiche del reality Fabrizio Corona e se fino a poco tempo fa ne parlavano con il nome Ciccio pasticcio ora ci entra con nome e cognome dell'anagrafe.

L'appuntamento con il Grande Fratello è alle 21.40 su Canale 5