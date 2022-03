Gf Vip, il commovente incontro tra Alessandro Basciano e il figlio: ma il piccolo Nicolò non si fida degli autori (il web applaude)

Martedì 1 Marzo 2022, 12:43

Prima di abbandonare la casa, Alessandro Basciano è stato protagonista di un momento molto tenero, organizzato proprio per lui: la sorpresa del figlio Nicolò. Il piccolo di soli 5 anni ha conquistato tutti. Dai vipponi, ai presenti in studio e anche sul popolo dei social il piccolo ha fatto colpo. Prima di andarsene nella mano della mamma, Nicolò ha voluto lasciare un regalo per il papà: un dinosauro giallo trovato in un ovetto di cioccolata.

«Lascialo là poi glielo faremo recapitare dagli autori», lo prova a tranquillizare così Alfonso Signorini invitando poi mamma e bambino a salutare il gieffino. Ma diciamo che la frase del conduttore del Gf Vip non ha convinto il piccolo che mentre abbandonava la passerella ha detto: «Ma siamo sicuri che glielo danno?»

Il web è impazzito e gli utenti si sono scatenati su twitter affermando che «anche Nicolò si è accorto che non ci si può fdidare di Alfonso Signorini e della sua squadra».

