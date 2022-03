Gf Vip, Jessica delusa da Lulù: le nomination fanno saltare gli equilibri (e c'entra Soleil)

Martedì 1 Marzo 2022, 11:52 - Ultimo aggiornamento: 11:54

Ieri quarantacinquesima puntata del Gf Vip. Ormai il cerchio si stringe, la finale del 14 marzo è vicina e le carte si scoprono. Carte che fanno saltare gli equilibri e i rapporti che sembravano inossidabili. A cadere nella rete dei dubbi stavolta ci sono finite le sorelle Selassiè. Jessica, dopo una linea della vita mostrata ieri, in cui si è detta finalmente libera dal vivere nell'ombra della sorella Lulù e di sentirsi libera ci è rimasta male di una scelta che la fidanzata di Manuel Bortuzzo ha preso.

Gf Vip, lite tra le sorelle Selassiè per Barù? Adriana Volpe contro Lulù: «Sei un'egoista»

Gf Vip, la scelta di Lulù che delude Jessica

Nel momento delle nomination la scelta di lucrezia ha lasciato di sasso Jess. Lulù ha deciso di salvare Soleil non nominandola. Sua sorella non l'ha presa benissimo, e sui social i fan hanno notato la questione. Le due sorelle forse per la prima volta si trovano veramente una contro l'altra e di mezzo ci sta Soleil Sorge. Lulù comunque ha spiegato che la sua scelta è stata dettata dal fatto che l'influencer è stata la prima persona con cui lei ha parlato appena entrata nella casa di Cinecittà.

