Gf Vip, Katarina Raniakova invitata a casa di Delia e Alex: «Una proposta scioccante». Il racconto dell'ex moglie dell'attore

Protagonista di Casa Chi è stata Katarina Raniakova ex moglie di Alex Belli. Giusto 2 giorni fa il gieffino veniva eliminato dal Gf Vip per aver infranto le normative anti-Covid ed essere corso ad abbracciare la moglie che era entrata per lasciarlo dopo i tradimenti dell'attore con Soleil Sorge. Oggi i due sono stati avvistati a Roma termini mentre partivano insieme quindi pace potrebbe essere già fatta. Mentre i gossippari sono a caccia di nuovi scoop l'ex di Belli torna a parlare di lui. «Lui non è un uomo corretto, non ti dice le cose chiare. Vorrebbe una moglie che gli regali sicurezza, ma non vuole rinunciare al resto. Non si comporta nemmeno come un marito e mi dispiace per Delia. Parliamo di un uomo che ama soltanto se stesso. Mentre ho visto Delia tanto sofferente e spero che ci ragioni su e concluda il prima possibile. Si sposa, ma avete visto le sue foto del matrimonio? Aveva gli sponsor e ha cambiato 5 abiti. Si piace e vuole vedersi bello e far parlare». Non gli crede più Katarina che conosce molto bene l'attore.

Katarina si confida a Casa Chi

«Come mai ha lasciato il Gf? Lo conosco bene e lui negli ultimi giorni non stava bene. Quando Soleil si è un po’ distaccata lui è andato in confusione. Parliamo di un uomo che dentro è piccolo ed ha bisogno di continue conferme. Sole gli dava del falso, la famiglia non gli ha mandato nessun messaggio e lui ha maturato l’idea di abbandonare il programma». Poi la Raniakova cerca di far chiarezza sul polverone che si è alzato inerente al rapporto che avrebbero instaurato l'ex di centoVetrine e sua moglie Delia Duran: «Se mi risulta che lui e Delia abbiano un rapporto molto aperto? Sì gira questa voce è verissimo. Con me no, io sono stata sempre fedele con me, non era così. Quando eravamo nel tribunale per la separazione, sono scoppiata a piangere e lui ha detto all’avvocato che avevamo una relazione aperta. Ti giuro invece che non era così affatto. Lo accusavo di tradimenti e lui ripeteva che eravamo d’accordo e che avevamo una coppia aperta. Su Delia e lui gira questa voce, lei stessa l’ha detto comunque, non lo nascondono penso». E poi arriva la risposta a tutte le domande.

La proposta "indecente"

«Sapete una cosa davvero sconvolgente? Io sono stata invitata a casa loro, che chiamano Factory. Stavo per svenire da quanto era una proposta scioccante. Ognuno di noi può vivere come vuole ma basta che si mettono le cose in chiaro. Basta che non parlino di matrimoni e non prendano in giro gli altri. Non devi promettere fedeltà ad una persona».