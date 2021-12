Gf Vip, ecco chi ha deciso di rimanere nel reality: c'è un abbandono a sorpresa

Ieri durante la diretta del Gf Vip, i vipponi hanno comunicato la loro decisione ad Alfonso Signorini. Colti di sorpresa nella puntata di venerdì scorso il conduttore del reality aveva informato i concorrenti del prolungamento del programma fino al 14 marzo lasciando a loro la possibilità di riflettere qualche giorno sulla decisione da prendere: rimanere o uscire. Così Signorini ha posto a tutti la stessa domanda: «Cosa decidi di fare?».

Gf Vip, chi resta e chi lascia

Il primo a rispondere è stato Manuel Bortuzzo che ritrovato l'amore con la principessa Selassiè ha deciso di rimanere. Stessa scelta per Katia Ricciarelli che vuole divertirsi ancor un po' con i suoi compagni d'avventura. Su Lulù non avevamo dubbi, ora che anche il suo Manu si è dichiarato i suoi occhi hanno ricominciato a brillare, il sì era certo. Anche Miriana ha deciso di proseguire, dedicando il suo percorso al figlio Nicola. Gianmaria, che ormai ha conquistato il pubblico, rimane e lo fa per tutte le persone che gli stanno dimostrando affetto. La Cipriani stupisce ancora una volta. La showgirl decide di uscire dalla porta rossa e tra le lacrime saluta gli altri vipponi spiegando che ha problemi di salute da dover risolvere. Di Camen Russo non eravamo certi, la mancanza di Maria e Enzo Paolo si stavano facendo sentire, ma il videomessaggio che il marito e la figlia le hanno mandato le ha ridato la carica giusta per proseguire. E anche Giucas, dopo un scherzo non riuscito, comunica che ha deciso di rimanere.

Per gli altri vipponi la loro decisione è rimandata a venerdì. Cosa decideranno di fare?