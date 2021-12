Gf Vip, Soleil: «Alex e Delia? Cornuti e felici. Sono disposti a tutto per un'ospitata tv»

Alex Belli viene eliminato dal Gf Vip dopo che non ha rispettato le regole di distanziamento durante il faccia a faccia con la moglie. Ma d'altronde l'attore aveva già deciso di uscire per tornare da Delia. Soleil Sorge è sconvolta da tutto ciò che ha visto e sentito e ci va giù pesante tra le lacrime: «Vanno via cornuti e felici!» e aggiunge: «Tra l’uno e l’altra sono disposti a tutto. Ora andranno a fare qualche ospitata televisiva, qualche intervista cercando di riparare alla brutta figura che ha fatto!» Accuse a gogo da Soleil per Alex che noncurante del suo dolore ha inseguito la moglie fuori dalla porta rossa.

Gf Vip, Soleil nelle lacrime

Anzi a dirla tutta anche nel momento del dolore fortissimo la Sorge non perde lo smalto e di fronte al tetrino messo in scena dall'ex di centovetrine che diceva alla moglie che sarebbe voluto uscire prima ma era impossibilitato per via della porta chiusa, l'influencer gli prepara la valigia e gliela mette alla porta. Una volta però che Alex varca quella porta per Soleil arriva lo sconforto. «Sono delusa umanamente da come si è comportato», si sente presa in giro e usata la Sorge. Addirittura non sa se rimanere o no all'interno del reality: «Che sto qui a fare? A ricordare i nostri momenti insieme, quella che pensavo fosse una vera amicizia? Mi sento una cretina!» ammette ancora. Ma ci pensa Alfonso Signorini a farle una carezza (da lontano). «Non pensare di essere una cretina per aver seguito il tuo cuore, non lo fare mai Soleil»