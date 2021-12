Gf Vip, Delia Duran ha già perdonato Alex Belli? I due paparazzati a Roma Termini pronti a partire insieme

Alex Belli viene squalificato dal Gf Vip dopo che alla vista della moglie entrata per uno scontro di fuoco (spento nel giro di 1-2 minuti) ha infranto le normative anti-Covid. Occhi puntati sulla coppia, che dopo aver lasciato una Soleil Sorge in lacrime nel loft di Cinecittà è uscita dalla porta insieme ma con una Delia Duran che dichiarava di dover chiarire prima di valutare se perdonare o no il marito dopo i tradimenti palesati dall'attore sotto gli occhi di tutti. La verve della modella venezuelana è durata qualche manciata di minuti, perchè la sua convinzione di donna risoluta entrata con l'unica certezza di voler lasciare il marito per il reiterato atteggiamento poco rispettoso, è crollata alla vista dell'ex di CentoVetrine.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Carlo Cuozzo sfida Alex TELEVISIONE Gf Vip, Soleil: «Alex e Delia? Cornuti e felici» TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran tradisce Alex Belli TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli eliminato. Delia furiosa TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran torna per un faccia a faccia con Alex:... TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran torna da Alex Belli? «Il perdono... GOSSIP Gf Vip, Delia Duran ha tradito Alex Belli con un altro uomo.... TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli lancia la bomba: «A Delia piace...

Gf Vip, Soleil: «Alex e Delia? Cornuti e felici. Sono disposti a tutto per un'ospitata tv»

Gf Vip, Delia e Alex paparazzati insieme

E mentre ieri Carlo Cuozzo, paparazzato con la Duran qualche giorno fa mentre la baciava lanciava una sfida a Belli dicendo che si sarebbe ripreso Delia (dichiarando che già l'aveva avuta una volta con tanto di immagini della modella a letto), Alex e Delia girano insieme.

Gf Vip, Carlo Cuozzo sfida Alex: «Delia è stata mia e lo sarà ancora». Poi posta la foto della modella a letto

I due coniugi, anzi promessi, sono stati beccati a Roma Termini con le valigie, pronti a partire. A svelare la segnalazione è stata Deianara Marzano, su una storia Instagram che posta la segnalazione di un utente che vuole rimanere anonimo.

Gf Vip, Alex Belli eliminato. Delia furiosa: «Sei caduto nella trappola di quella manipolatrice». Soleil gli fa la valigia

Pace fatta?

«Alex e Delia freschi freschi di giornata», scrive l'influencer esperta di gossip. Sono già tornati insieme?

Non è certo ma sappiamo che Alex Belli dopo essersi vissuto liberamente la sua storia all'interno della casa del Gf Vip con Soleil ha detto che amava la moglie e che non ha mai sentito il suo matrimonio in crisi. Dopo aver concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Belli ha chiaramente detto di voler a tutti i costi salvare il suo matrimonio con la Duran. L’attore ha confermato ciò, ammettendo che avrebbe comunque lasciato il reality aldilà della squalifica. Non solo, ha anche fatto presente di non aver mai avvertito che il loro matrimonio fosse in crisi. Peccato che qualche ora prima aveva baciato appassionatamente la vippona cadendo nella trappola che l'influencer stessa gli avesa teso. Ora non ci resta che attendere la prossima apparizione (sicuraente televisiva, in cui i due spieghino cosa sta accadendo.