Gf Vip, Signorini perde le staffe con Alex: «Sono io a decidere quando finisce lo show»

È il momento di mettere un punto alla storia tra Alex Belli e Soleil Sorge. I video che Alfonso Signorini mostra all'interno della casa del Gf Vip, parlano chiaro, i due gieffini non riescono a star lontani. Si amano, lo hanno detto, ma Alex sembra pronto a voler lasciare la casa e anche se Soleil ha provato a fargli cader la maschera mettendolo all'angolo con un bacio dandoglio poi del falso poi non riesce a far a meno di dirgli che lo ama. Ma il discorso fa perdere le staffe al conduttore. «Lei è il dono più grande che ho potuto avere da questa casa. Mai avrei pensato di trovarlo, però...» e Alfonso lo lascia li appeso perchè vuole sapere prima da Soleil quale è il vero sentimento tra i due.

Gf Vip, Alex ritratta i sentimenti per Soleil

«Ho già condiviso tutto con lei, abbiamo entrambi una direzione precisa, questo bellissimo viaggio vogliamo che si trasformi in un arrivederci, noi vogliamo tornare alle nostre vite. Fuori il nostro rapporto si trasformerà in una chiave diversa»

Torna in salone da Soleil e la bacia «Ho detto le cose che pensavamo su quello he vogliamo fare fuori, prendiamola con la nostra leggerezza non appesantiamo tutto sennò si annoiano anche in casa», pare proprio che per l'attore il giudizio dei telespettatori sia l'unica cosa che conti realmente. E Alfonso comincia a volergli far cadere la maschera e per farlo stuzzica l'influencer.

«Mi sembra che i tuoi occhi parlino di tristezza, tu celi leggerezza a cui Alex fa riferimento ma i tuoi occhi dicono altro»

Vero, la Sorge non è felice: «A me quello che provoca tristezza non ricade in questa letta che io o voi possiamo aver pensato ma sul nostro rapporto umano, lui mi mancherebbe per quello che lui mi ha dato qua dentro»

La provocazione di Soleil

Oggi però soleil lo ha provocato e tanto, dopo aver saputo che belli voleva uscire lei ci è rimasta malissimo e ha dato un bacio ad Alex e poi lo ha gelato: «Questo bacio è falso quanto te». Belli non ci ha visto più e la lite e scoppiata. «Ho voluto dimostrare che non è l'unico a saper fare una cosa finta». L'attore si è reso conto che l'influencer è realmente innamorata e appare ancora più spaventato, forse il gioco gli è sfuggito di mano e se ne sta accorgendo solo ora. «Ci sei cascato con tutte le scarpe Alex». Torna a chiedere Alfonso le spiegazioni all'ex di CentoVetrine: «Tu ti sei dato a lei con un bacio vero e lei fingeva». Non è pentita Soleil di quello che ha fatto: «Con quel gesto io ho capito molte cose, mi pento di quelle parole che ho detto dopo». Alex poi riperde le staffe. «Non avevi bisogno di dire quelle cose» si torna ad arrabbiare per cose già dette: «mi pare surreale questa scenata» incalza l'influencer. «Lui avendomi detto che voleva uscire poi ha detto che avrebbe passato il Natale con me» continuano a tirar fuori cose che fanno cadere le chicchiere dette poco prima da Alex. «In quei gioni in cui voi eravate incespugliati con il cervello perchè non volevate che uscivo, vi ho detto che avrei fatto l natale con voi ma sarei voluto uscire». Poi alza i toni: «basta voglio uscire», ma Alfonso non ci sta. «No Alex tu aspetta non alzare i toni, da attore navigato devi sapere che adesso tu aspetti i tempi e decido io quando finisce tutto»

Poi Soleil torna a spiegare le cose come stanno.

«Quello che è innamorato sei tu, quello che ha superato i limiti sei tu, sei tu che vuoi scappare»