Gf Vip, Jessica è la preferita nei sondaggi: ecco perché merita la vittoria

C'è chi ne è certo Jessica Selassiè vincerà il Gf Vip. Jessica Selassié è una delle tre Principesse Etiopi, discendenti dell’omonima dinastia, detronizzata nel 1974. Jessica ha 27 anni ed è nota per aver partecipato alla seconda edizione di Riccanza. Insieme alle sorelle Lulù e Clarissa, Jessica è una concorrente del Grande Fratello Vip 6. Onesta e simpatica, la più grande delle principesse etiopi ha conquistato tutti. La sua storia-non-storia con Barù l'ha resa celebre. Una relazione che le ha permesso di mostrarsi non solo come sorella presente ma anche come donna determinata. Oggi Jess è la preferita ai sondaggi.

Gf Vip, Barù vola in finale (e raggiunge Davide, Lulù e Delia): Sophie e Manila eliminate. Al televoto Jessica e Giucas

Gf Vip, Jessica vola nei sondaggi

Le ragazze si sono identificate con lei. La sua linea della vita ha fatto piangere tutti: era una bimba che viveva all'ombra delle sorelle, sempre insicura ma ora è un'altra. Jess merita la vittoria perché all'interno della casa è cresciuta, è maturata è diventata donna.