Verissimo, la confessione di Jessica Selassiè: «Barù mi vuole vedere. Arriverà anche il bacio». Buone notizie per i fan dei Jerù

La vincitrice, non solo morale, di questa edizione del Gf Vip è stata Jessica Selassié. Ha ritrovato se stessa la principessa e dopo essersi svelata nella casa di Cinecittà oggi si racconta a Verissimo. Un'esperienza che sicuramente le ha cambiato la vita quella del Grande Fratello ma che l'ha fatta diventare donna e trovare anche l'amore, forse. Fuori dalla casa i fan sono impazziti per la vicinanza della princess all'altro nobile del gruppo: Barù. L'hasthag Jerù è stato sulla vetta delle ricerche per mesi e continua a esserlo. La chimica c'era ma nella casa tra i due ex vipponi non è successo nulla, a parte carezze e liti.

Gf Vip, Jessica Selassiè vince: la principessa diventa regina. Davide secondo classificato e Barù terzo

Jessica e Barù, scoppierà l'amore?

«Di Barù non mi sono innamorata, anche perché non ci conosciamo ancora. Lui è stato un supporto dentro la Casa, mi ha aiutato a rinascere e a far emergere tutti i miei lati più nascosti e femminili. Io gli voglio bene e mi piace, tra di noi c’è sicuramente attrazione fisica. Dobbiamo però fare ancora la nostra prima uscita e darci il primo bacio. Ci siamo scambiati bacetti leggeri sotto quella capanna, però secondo me il bacio appassionato arriverà. Ieri sera ci siamo sentiti e mi ha detto che mi vuole vedere».

Gf Vip, Jessica cambia tattica e imbarazza Barù: Basciano (dopo le rivelazioni di Corona) torna per dirne 4 a Sophie. Anticipazioni

Jess pazza di lui

L’avvicinamento al nipote di Costantino della Gherardesca non è stato casuale per Jessica Selassié: «Lui mi piaceva e mi piace veramente. Io di lui mi fidavo, ma non sentivo piena fiducia da parte sua. Forse era condizionato da alcune voci nella Casa». Silvia Toffanin comincia a sognare e noi con lei, forza Jerù

, vincitrice del Grande Fratello Vip, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 20 marzo 2022. “Da sempre vedevo mia sorella Lulù vincitrice – ha rivelato la giovane –. Per me era fortissima, invece è uscita contro Davide… Lei voleva vincere, perché magari rispetto a me che sono più grande cercava di essere prima. Lei ha però vinto comunque! Ha trovato l’amore”.

Dopodiché, Jessica Selassié ha rivelato di avere subìto bullismo da piccola: “Sono sempre stata una bambina molto silenziosa e non raccontavo mai cosa mi succedeva. Io per esempio sono celiaca e mi prendevano in giro perché mangiavo cose diverse dagli altri bambini. Poi sono ingrassata per via di alcuni problemi di tiroide e trasmettevo questo rifiuto di me stessa agli altri. Prima di entrare nella Casa ho avuto soltanto lunghe frequentazioni, tre in tutta la mia vita: una era sicuramente quella più dolce, poi c’è stato un altro che mi metteva sempre alla prova e mi faceva sentire sempre sbagliata. Il terzo ragazzo mi ha fatto sentire Jessica: sono stata me stessa sempre, lui per esempio non sapeva neanche il mio cognome. Non avevo alcuna pressione addosso, ma tra noi è durata molto poco. Per cinque anni, poi, sono stata super single”.

JESSICA SELASSIÉ: “NON MI SONO INNAMORATA DI BARÙ, MA MI PIACE”