Gf Vip, Davide, Barù e Jessica salgono sul podio: ecco i finalisti

Finale a sorpresa: Davide Silvestri, Jessica Selassiè e Barù. Sono questi i nomi dei tre vipponi che hanno battuto tutti gli altri. Giucas Casella è uscito contro Jessica, Lulù contro Davide e Delia contro Jessica. La più grande delle sorelle Selassiè sta sbattendo fuori dalla casa tutti. I sondaggi la davano già per preferita e sembra che tutto stia andando come predetto.

Gf Vip, Jessica è la preferita nei sondaggi: ecco perché merita la vittoria

Gf Vip, Jessica è la regina della casa

È entrata in punta di piedi e la sua educazione sta salendo le vette della classifica. Si è innamorata del nipote di Costantino della Gherardesca, ha sognato con lui e su lui, ma la storia sembra non prendere il volo, ma lei non si arrende.

Sta lì, se ne prende cura, lo fa ridere, jessica c'è sempre per Barù ma anche per tutti gli altri. Non ha mai deluso un'amica, neanche verso Sophie che le ha rubato sotto il naso il bel Basciano è mai stata cattiva. Ci ha provato ma non ci è riuscita. Jess piace perché òe ragazze si rispecchiano in lei. E ora deve giocarsela con il suo "amato" Barù e con Davide Silvestri.