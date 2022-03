Gf Vip, Dayane Mello difende Soleil e lancia una frecciatina contro Signorini: «La normalità non piace»

Venerdì 11 Marzo 2022, 13:18

È tornata ieri in casa per un faccia a faccia con le vippone che l'hanno nominata Soleil Sorge. Nel mirino Lulù Selassiè, la sorella Jessica e Manila Nazzaro che da grandi amiche si sono rivelate altro per l'influencer. nella punatat di luned' scorso l'ex di uomini e Donne ha perso infatti al televoto flash contro Davide Silvestri e lei in quella nomination ci è finita per "colpa" di quelle che professavano amiche nel loft di Cinecittà. L'incontro era stato studiato a tavolino da Alfonso Signorini che si aspettava la solita verve al veleno dell'ex vippona tanto per far alzare gli ascolti ma così non è stato. Soleil è apparsa serena e felice di aver ritrovato la sua libertà.

Gf Vip, Soleil torna nella casa (ma è un'altra): Signorini perde le staffe: «Ci stai prendendo per i fondelli»

Gf Vip, Signorini deluso dall'atteggiamento di Soleil

Parole al miele quelle che ha regalato alle sue ex compagne d'avventura, nonostante le critiche che alle spalle le hanno riservato. Un atteggiamento che non è piaciuto affatto ad Alfonso signorini che ha chiosato: «Se fossi stata così dentro la casa non saresti arrivata così avanti nel programma. Ci stai prendendo nei fondelli»

Gf Vip, Soleil eliminata a sorpresa? «Era tutto scritto, pronta per La Pupa e il Secchione»: Il web insorge

La replica di Dayane Mello

A replicare alle insinuazioni del conduttore del Gf Vip ci ha pensato Dayane Mello che dal suo profilo instagram ha postato una storia in difesa dell'influencer che sa proprio di frecciatina contro Alfonso: «Sempre con te perché la normalità non piace». Insomma se ne sono accorti tutti che il cambio rotta della Sorge non è piaciuta affatto al padrone di casa e anche dai social partono commenti: «Signorini pare proprio deluso delle reazioni di Soleil»

