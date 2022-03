Gf Vip, Lulù Selassiè delusa arriva in studio: «Non mi aspettavo di uscire contro Davide»

«Trucchi, porta microfono, ritagli di giornali, la letterina che mi ha scritto Manu», entra in studio Lulù Selassiè un po' triste, ma finalmente ci svela il contenuto della bag che si è portata appresso in tutte le stanze del Gf Vip. È uscita a un passo della vittoria la più piccola delle princess contro Davide Silvestri.

Gf Vip, Lulù arriva in studio delusa

«Non mi aspettavo di uscire contro Davide perché sono sempre stata me stessa, non mi sono mai nascosta quindi non lo so... Sono molto conternta di essere arrivata qui e di aver trovato il mio amore». Non ha vinto Lulù ma ha conquistato tutti, telespettatori, opinionisti e big. Da Cardi B a Gue Pequegno, tutti l'hanno amata anche Rocco Siffredi faceva il tifo per lei.

«Sei la mia preferita, penso solo a te». Un carattere controverso, forte e fragile allo stesso tempo ma che nel suo egocentrismo è risciuto a conquistare Manuel Bortuzzo.

Gf Vip, la "normalità" di Davide Silvestri vince sull'egocentrismo di Lulù Selassiè: finale con il botto

«Da 1 a 100 spara in un attimo», la capisce Sonia Bruganelli, che si rispecchia nella gieffina. «Porta avanti la tua fragilità perché farai strada» questo il consiglio di Adriana Volpe.