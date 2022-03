Gf Vip, la finale: chi vincerà? Sondaggi e anticipazioni dell'ultima puntata

Oggi 14 marzo, finisce l'edizione più lunga della storia del Gf Vip. Con ascolti che hanno toccato picchi inimmaginabili, la squadra capitanata da Alfonso Signorini con l'aiuto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe è pronta a spegnere le luci del loft di Cinecittà. Dopo 182 giorni e 38 concorrenti che hanno varcato la porta rossa, i vipponi rimasti in gara che si contendono il primo posto sono Jessica Selassiè, Lulù Selassiè, Barù, Davide Silvestri, Giucas Casella e Delia Duran. Chi sarà il vincitore Grande Fratello Vip 6?

Gf Vip, la finale: pronostici vincitore

Secondo i pronostici la sfida potrebbe essere un testa a testa in casa Selassiè. Jessica e Lulù secondo gli scommettitori sono le preferite. I bookmaker di Snai, Sisal ed Eurobet, dopo 6 mesi a seguire le dinamiche della casa sono certi: a 2,25 (Snai e Sisal) e 2,50 (Eurobet) vediamo Jessica seguita subito dopo dalla fidanzata di Manuel Bortuzzo quotata a 2,75 (Snai), 3 (Sisal) e 2,50 (Eurobet). Ma sempre a 2,75 (Snai) e 3 (Sisal e Eurobet) c'è anche Davide Silvestri che non molla. Sale a 7,50 e 9 volte la posta per la vittoria di Delia Duran o Barù. Pochissime speranze per Giucas Casella che Snai e Sisal quotano a 25, Eurobet a 21.

I sondaggi

Pronostici a parte tutto potrebbe ribaltarsi. D'altronde tutti pensavano che la vincitrice potesse essere Soleil Sorge, buttata fuori lunedì scorso. Quindi a poter vincere potrebbe essere anche Davide che è riuscito piano piano a conquistare il pubblico. Per lui la vittoria potrebbe significare una svolta per la sua carriera.

Il montepremi

Oltre ai singoli cachet, ci sarà un super premio finale. Colui che porterà a casa la vittoria del programma più spiato d’Italia riceverà un assegno dal valore di 100.000 euro il cui 50% verrà devoluto in beneficenza ad un ente scelto dal concorrente vincitore.

Le anticipazioni

Stando alle anticipazioni ci spetta una finale ricca di emozioni e spettacolo. I concorrenti potranno finalmente riabbracciare i loro familiari. Davide Silvestri rivedrà i suoi genitori, mentre Delia Duran avrà modo di riabbracciare la mamma, che aveva avuto modo di vedere in un video messaggio. Giucas Casella, invece, rivedrà il figlio James. Non mancheranno, poi, momenti dedicati allo spettacolo. Jessica e Lulù Selassié verranno raggiunte dalla sorella Clarissa e intoneranno la cover di uno dei successi di Selena Gomez. Manuel inoltre ha già annunciato di aver preparato la casa con cui andrà a vivere con la sua Lucrezia. Per le gieffine fuori anche lo spettacolo non sarà finito: sulle note di 'Lady Marmalade' dedicheranno una performance ai telespettatori e ai vipponi ancora in gara.