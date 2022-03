Gf Vip, la denuncia di Manuel sulla 104 non convince: «Solo 200 euro di pensione più l'accompagno». Scatta la polemica social

Venerdì 11 Marzo 2022, 13:44

Protagonista unico di questa edizione del Gf Vip: Manuel Bortuzzo. Ieri Alfonso Signorini inaspettatamente ha inserito a sorpresa un blocco dedicato all'ex nuotatore per parlare della sua disabilità. Il conduttore ha affrontato con lui il tema della diversità e di una vita vissuta a metà. Dopo il tragico incidente avvenuto nel 2018 in cui Manuel è stato colpito da un proiettile per sbaglio la sua vita è cambiata. Un'incidente in cui il ragazzo ha rischiato di morire e che lo ha lasciato su una sedia a rotelle. «Sono un disabile, non diversamente abile: le cose bisogna dirle per quelle che sono». Ha parlato di sesso e di opportunità negate l'ex vippone che con il suo discorso ha fatto commuovere in diretta anche il consuttore.

Gf Vip, Rocco Siffredi pazzo di Lulù Selassiè: «Sei la donna che mi interessa di più». La reazione di Manuel

Gf Vip, il discorso di Manuel sulla 104

Poi si è affrontato anche il discorso della pensione di invalidità che percepisce. «Prendo praticamente niente rispetto alle esigenze: mi danno 200 euro più l'accompagnamento, ma solo le medicine mi costano 500. Io sono fortunato lavoro, sono qui e posso permettermi tante cose, ma ci sono altre realtà». Una denuncia senza remore quella di Bortuzzo che ammette si di avere la fortuna di potersi una vita "agiata" grazie alle opportunità che gli si stanno presentando ma che vuole accendere i riflettori per tutte le persone che a differenza sua devono sopravvivere con la pensione statale data dalla 104.

Gf Vip, Manuel si confessa: «Non potrò avere figli in modo naturale». Signorini scoppia a piangere in diretta: «Grazie»

Il web insorge

Ma sui social gli utenti, che pare debbano sempre trovare il "marcio", si lanciano in commenti: «Come si fa a parlare di aiuti dallo stato con addosso una camicia che costa 800 euro: ha avuto 6 mesi per parlare della sua storia non credo servisse questo blocco»

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy, Shutterstock Music: "Dreams" from Bensound.com

GfVip, Lulù bacchettata dalla regia durante la pubblicità: ecco cosa stava combinando