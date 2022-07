Lulù Selassiè, la foto hot su Instagram lascia senza parole (e Barù commenta esplicitamente)

Mercoledì 20 Luglio 2022, 10:06 - Ultimo aggiornamento: 10:08

Lulù Selassie pubblica una foto piccante su Instagram - in cui appare decisamente senza veli - e la cosa non passa inosservata su Instagram. Centinaia i commenti e i like di apprezzamento. Tra questi non manca quello di Barù, suo compagno di viaggio nella casa el Grande Fratello Vip. «Ust chilling with my dawg». E lei stessa gli risponde immediatamente ed esplicitamente. Photo Credits: Ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Summer” from Bensound.com



LEGGI ANCHE:-- GF Vip, tre vip non entreranno più nella casa: ecco chi sono. Signorini cosa farà ora?