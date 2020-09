Gf Vip, Gabriel Garko entra nella casa: «Sentirete cose che non vorreste sentire, sarà dura»

Grande Fratello Vip, Gabriel Garko entra nella casa: «Sentirete cose che non vorreste sentire, sarà dura». Mai puntata fu più attesa di questa. Dopo i racconti allarmanti di Adua del Vesco e Massimliano Morra, durante la quarta puntata arriva Gabriel Garko, ex di Adua e uno degli attori di punta delle fiction Mediaset prodotte dalla Ares Film.

Gabriel Garko è stato per anni il volto di punta della Ares Film, la società di produzione che ha firmato diversi successi di Canale 5 come L’onore e il rispetto a Caterina e le sue figlie. Della stessa scuderia facevano parte anche Adua del Vesco e Massimiliano Morra che in queste settimane hanno acceso riflettori inquietanti che stanno generando non poche polemiche sulla societa, tanto che orami si parla di "Ares Gate".

Questa sera durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip Gabriel Garko, ex di Adua del Vesco, entrerà nella casa e su Instagram ha pubblicato un post che lascia poco spazio all'immaginazione: «Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire...Sono sicuro che molta gente giudicherà...Sono sicuro che tante persone non capiranno....E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura...Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità..».

A commentare il post un altro attore Gabriele Rossi, con cui Garko, secondo rumors mai confermati da nessuno dei due , avrebbe avuto una relazione: «C’era una volta la Verità, che dopo tanto girovagare...trovò il sentiero della Giustizia».

