Grande fratello Vip

Il Grande Fratello Vip (GfVip) è lo spin off del reality show di grande successo ideato alla fine degli anni Novanta in Olanda (Big Brother), trasmesso in Italia su Canale 5 dal 2000 e prodotto dalla Endemol riprendendone il format. La versione italiana dedicata ai Vip, in realtà con ospiti non sempre così very important people, risale al 2016, sempre su Canale 5. In entrambi le versioni i protagonisti, uomini e donne, vengono ospitati da una casa in cui sono ripresi 24 ore su 24 dalle telecamere.



L'obbiettivo, sia per i concorrenti sconosciuti sia per quelli già famosi, è quello di ottenere il consenso del pubblico fino a restare l'unico inquilino, al quale va un consistente premio in denaro e, per gli sconosciuti, una gloria a volte fine a sé stessa a volte tampolino per carriere nel mondo delle spettacolo o, persino, politico.



Il titolo del programma è ripreso dal romanzo distopico 1984 che George Orwell scrisse nel 1948.

