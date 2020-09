Gf Vip, lite furiosa tra Fulvio Abbate a Myriam Catania: «Sai chi sono io?». Ecco cosa è successo

Fulvio Abbate infuriato al Gf Vip. Lo scrittore ha rivolto parola pesanti all'indirizzo di alcune coinquiline a causa di una discussione avvenuta in precedenza. Il tutto sotto lo sguardo attento dei telespettatori. «La mentalità piccolo-borghese se la mette nel c***», ha sbraitato Abbate, evidentemente infastidito. E poi, all'indirizzo di Myriam Catania: «Sai chi sono io? No? E allora vattelo a leggere. Vaffan**lo». Il tutto infarcito da un serie di irripetibili parolacce.

A spiegare il motivo di tanta rabbia è stata poi Maria Teresa Ruta, che ha raccontato agli altri concorrenti: «Si è arrabbiato perché oggi, parlando della donazione del seme, continuava a usare parole volgari e a mimare la masturbazione. Io e Franceska gli abbiamo chiesto se potesse smettere e lui si è offeso. Non volevo avere ragione, solo che per l'educazione che ho avuto, tendo a dire poche parolacce». Insomma, le donne di casa non hanno apprezzato il linguaggio troppo esplicito di Abbate, che ha reagito insultandole.

Ultimo aggiornamento: 17:15

