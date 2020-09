Barbara D'Urso, l'ospite scoppia in lacrime e la conduttrice si arrabbia: «Mai più nella mia trasmissione»

Barbara D'Urso consola un'ospite di Pomeriggio 5, in lacrime per sua figlia «plagiata da un predicatore». La conduttrice, che di storie simili ne ha viste e raccontate tante, prende una posizione: «Io non voglio più sentire nelle mie trasmissioni parlare di diavolo. Esiste la fede per chi crede e basta».

La donna, infatti, aveva raccontato: «Mia figlia è spenta. Non è più lei. Lui le avrebbe detto che se non avesse seguito Dio sarebbe morta. Poi lei ha scoperto di avere un tumore e ha pensato che lui avesse ragione. Mia figlia ha dovuto smettere di prendere gli psicofarmaci per fare la chemio». La signora scoppia a piangere e aggiunge: «Quell'uomo ha distrutto la mia famiglia, mia figlia non tornerà più quella di prima». Barbara D'Urso consola l'ospite: «Tua figlia si riprenderà col tuo amore».

