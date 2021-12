Gf Vip, Alex Belli eliminato. Delia furiosa: «Sei caduto nella trappola di quella manipolatrice». Soleil gli fa la valigia

«Sono venuta stasera per dirti che nessuno ti aveva abbandonato, ma mentre ero in treno ho visto l'ennesima schifezza che hai fatto con una grande mancanza di rispetto e siccome io ho una dignità che mi contraddistingue ho deciso che la nostra storia finisce qui». È arrivata la resa dei conti, Delia Duran è tornata per parlare con Alex Belli. «Non sono un manipolatore, ti ho chiesto portami via», prova così a giustificarsi Alex che nel frattempo va ad abbracciare Delia, bypassando il freeze.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Delia Duran torna per un faccia a faccia con Alex PERSONE Gf Vip, Soleil Sorge regina della casa TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran torna da Alex Belli? TELEVISIONE GF Vip, Soleil Sorge bacia Alex Belli e poi lo gela:... GF VIP Gf Vip, Alex Belli tocca il seno di Soleil e la prende in giro:... GOSSIP Gf Vip, Delia paparazzata con Carlo Cuozzo. L'ex di lui li... TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli pronto a uscire: «Amo Delia». Poi... TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran tradisce Alex Belli: ecco chi è... TELEVISIONE Gf Vip, Delia ha tradito Alex: ecco chi è l'uomo... GOSSIP Gf Vip, Delia Duran ha tradito Alex Belli con un altro uomo.... TELEVISIONE Gf Vip, Soleil contro Sophie: «Hai più plastica nel... TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli lancia la bomba: «A Delia piace... TELEVISIONE Gf Vip, notte di passione tra Manuel Bortuzzo e Lulù... PERSONE Gf Vip, Carlo Domingo è il fidanzato (presunto) di Soleil...

Gf Vip, Delia Duran torna per un faccia a faccia con Alex: «Sono venuta per lasciarlo». Belli pronto a uscire

Gf Vip, scontro tra Alex e Delia

«Ma devo essere io a portarti via? Sei tu che devi fermarti, mi hai dimostrato che l'amore vince su tutto (riferendosi a Soleil Sorge). Mi spiace che sei caduto nella trappola di quella stro**a è una grande manipolatrice pure lei mi merito un uomo che mi porti rispetto». L'attore continua a stringerla mentre lei prova a divincolarsi.

«Posso parlare ascoltami io volevo venir via da qui». Delia comincia a perdere la forza.

«Ok dimostralo vieni via potevi dimostrarlo quante volte sei andato alla porta rossa, sei grande grosso e vaccinato potevi dire che volevi uscire. Sono stufa»

Gf Vip, Delia Duran torna da Alex Belli? «Il perdono è il regalo più bello». Eliminazioni a sorpresa e c'è chi lascia. Le anticipazioni

La reazione di Soleil

Soleil che nel frattempo sta guardando tutto, prepara la borsa e gliela porta

«Non serve la porta rossa vattene». Poi Delia se lo porta via e lui rimane la e dice che non vuole questi teatrini ma rimane dentro. «Mi devi riconquistare da zero». La modella sembra proprio voler tornare con lui.

Gf Vip, Alex Belli pronto a uscire: «Amo Delia». Poi ci ripensa e scrive una canzone per Soleil

Alex eliminato

«Alex tu sei consapevole che non avendo rispettato le misure di sicurezza sei ufficialmente fuori dalla casa, sai che non puoi entrare a salutare nessuno. Delia tu vuoi prenderti un attimo di tempo o vuoi tornare a casa con lui?» Riprende la parola Alfonso per riprendere l'attore e per chiarire il punto di vista ddella modella.

«Dobbiamo parlare fuori dalle telecamere», la Duran non sa più che fare vuole portarsi fuori il marito e sta perdendo la verve con cui era entrata e le parole di Alex la fanno vacillare ancora di più. «Io ero consapevole di questo. Io esco è più di una settimana che voglio andare», ma il conduttore non si fa prendere in giro: «Io capisco anche quello che Delia ti ha detto. Tu non sei andato a prendertela sei rimasto dentro». L'ex di CentoVetrine con la sua voce baritonale spiega di nuovo il suo punto di vista: «Per me è più importante il nostro amore Sole lo sa (ma Sole dice no con la testa)» e Alex chiama Sole per chiedere spiegazioni e Delia gli urla contro «ancora continui a cercarla?».

Gf Vip, Delia ha tradito Alex: ecco chi è l'uomo misterioso. L'ex di CentoVetrine glaciale: «Devi fare di più»

La fine?

Lo show è al termine, questa puntata della soap finisce con Delia che si porta via suo marito e Soleil che le dice che lei si dovrebbe preoccupare non tanto di quanto successo sotto le coperte ma di tutte le cose che lui le ha detto: «Pensa al fatto che ha messo in dubbio il vostro matrimonio fino a 5 minuti fa»