Gf Vip, Soleil Sorge regina della casa: la proposta “bomba” di Mediaset per l'influencer dopo il reality

Irriverente, saccente e pungente. In molti non la sopportano ma quel che è certo (che piaccia o no) è che Soleil Sorge è una delle grandi protagoniste di questa sesta edizione del Gf Vip. Determinata, forte e sicura di se ne ha fatta di strada la biondina che si era seduta, neanche troppo timidamente, qualche anno fa sulla poltrona delle corteggiatrici a Uomini & Donne. Il suo carattere non piace a tutti, anzi piace a pochi, ma sicuramente l'influencer italo-americana lascia il segno. Alfonso Signorini la elogia da sempre e già qualche tempo fa si era detto certo che la 27enne avrebbe avuto un futuro certo in tv. I suoi litigi nella casa, la sua liason ambigua con Alex Belli hanno fatto salire i dati di ascolto del programma (che era partito fiacco) a tal punto da permettergli di meritare la corona di regina del reality di Mediaset. E ora la rete ha già pronta una proposta per lei non appena uscirà dal loft di Cinecittà.

Gf Vip, pronto il contratto Mediaset per Soleil

È sicuramente Soleil una delle vippone più chiacchierate dentro e fuori la casa e questi rumors le hanno fatto bene a tal punto da portare la rete a valutare di proporre all'influencer un ruolo a Mediaset. La Sorge avrà dalla rete Berlusconi la proposta di diventare la nuova opinionista de L'Isola dei Famosi. Il programma condotto per la seconda volta da Ilary Blasi che partirà ad aprile ha già quindi deciso a chi assegnare la poltrona che lo scorso anno è stata occupata da Tommaso Zorzi. E come l'ex di riccanza, anche lui concorrente del Gf Vip, il futuro di Soleil sembra ben segnato. Ma lei ha un'arma in più nel taschino, perchè a differenza di Zorzi lei in Honduras c'è stata e conosce bene le dinamiche del format. Nel 2019 infatti la Sorge è stata una delle protagoniste de L'Isola dei famosi e anche lì ha fatto molto chiacchierare di se, per il carattere ma anche per la storia amorosa con Jeremias Rodriguez, fratello di belen, finita poco dopo.

Accetterà la proposta?

Partita da Roma tv, approdata a Uomini&Donne, naufragata a L'Isola de I famosi, dispersa a Pechino Express, ritrovata al Grande Fratello Vip, Soleil Sorge è la vera scoperta di mediaset, ora non ci resta che scoprire se l'influencer accetterà la proposta.