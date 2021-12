Gf Vip, Delia Duran torna da Alex Belli: «Il perdono è il regalo più bello». Eliminazioni a sorpresa e c'è chi lascia. Le anticipazioni

Torna stasera alle 21.40 il Gf Vip. Il programma condotto da Alfonso Signorini con l'aiuto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, nel ruolo di opinioniste, ha preparato anche per oggi una puntata ricca di colpi di scena. Primo tra tutti il ritorno di Delia Duran. Che più che un'anticipazione sa di vero e proprio titolo di film, e questo è quello che la modella e il marito Alex Belli stanno mettendo in scena (o almeno ci stanno provando) al Grande Fratello Vip. I telespettatori, ma non solo loro, sono ormai sempre più certi che tra i due ci sia un accordo premeditato. E i fatti sembrano dargli ragione. Mentre l'attore si avvicina a Soleil Sorge e si dice innamorato di lei, la moglie sta a casa a guardarlo, entra due volte in trasmissione per dirgli solamente di non avere certi atteggiamenti ma poi fa le battute e complimenti a Sole e non chiede al marito di uscire, lui ha ripensamenti continui e fa scenate intenzionato a volersene andare (ma solo quando è certo che la porta rossa sia saldamente chiusa) e Delia va via dalla casa coniugale e mette in scena una paparazzata in cui si fa fotografare mentre bacia un imprenditore napoletano. Alex dal canto suo nonostante tutto è tranquillo perchè non crede a quelle foto e continua a mettersi nel letto con l'influencer che nel frattempo sembra aver capito il giochetto della coppia e lo bacia appasionatamente per poi gelarlo: «Questo bacio è falso quanto te». Belli si dice pronto a uscire, dopo aver insultato la sua compagna d'avventura e Delia stasera torna. Usciranno insieme marito e moglie e sarà un happy end come ogni film che si rispetti vuole? Ma leggendo il post di Instagram di Delia ci verrebbe di dire che si, usciranno insieme, felici e contenti. «Il sentimento più brutto è il rancore, L'errore più grande è rinunciare, il regalo più bello è il Perdono. La forza più grande è la Fede. La cosa più bella del mondo è l'amore».

Gf Vip, Alex uscirà realmente?

Nessuno quindi pare più credere ad Alex, neanche il suo amico fedele Davide Silvestri che deluso del comportamento del gieffino si confida con Francesca Cipriani: «La sceneggiata della porta rossa era bizzarra. Alex prima si è accertato che la porta fosse chiusa e poi ha fatto la scena. Quella di Alex era una sceneggiata, avrei voluto vedere se la porta rossa fosse stata aperta. In quel caso sarebbe rimasto lì a urlare facendo finta di tirare la maniglia».Ma davide non ha più dubbi: «Io lo vedo il Belli che alla fine mi dice che rimane. Lui certo che resterà qui, tanto lo fa per fare scena, io ho smesso di credergli. Dai ma ancora non hai capito? Tu ancora che gli dai retta, è ovvio che resterà». Ma dopo aver parlato con la Cipriani, Silvestri va anche da Alex per dirgli cosa pensa: «Vai a fare un’altra scena davanti alla porta rossa. Prima però vai di nuovo in confessionale a chiedere di bloccartela». Insomma per l'ex di CentoVetrine ormai il percorso dentro la casa del gf vip sembra proprio giunto al termine.

Chi lascia?

Al centro della puntata di stasera ci sarà però anche la decisione finale dei vipponi. La fine del reality è stata spostata a marzo 2022 e oggi i concorrenti dovranno dire cosa hanno deciso di fare. Tra i possibili vip che lasceranno il programma ci sono Carmen Russo e Manila Nazzaro che vorrebbero tornare dai figli. Poi Manuel Bortuzzo che ha pronto il lancio del suo film, Aldo Montano che non vede l'ora di tornare dalla moglie e Katia Ricciarelli che comincia a soffrire della chiusura forzata nel loft di Cinecittà. Poi Alex Belli, ma questo dipenderà solo da che ruolo l'attore vuole avere nel reality.

Le "nuove" coppie

Nel frattempo nella casa, dopo un momento di esitazione, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi non si staccano più. Se inizialmente l'ex di Uomini & Donne teneva a distanza l'imprenditore partenopeo ora non riesce a stargli lontana. Un blocco del programma sarà sicuramente dedicato a loro.

E l'amore torna anche tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Dopo insulti, nomination e distanza tra i due è tornata la passione e si sono dichiarati amore.

Stasera è anche una puntata di eliminazioni scopriremo chi deve abbandonare la casa fra Sophie Codegoni, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani, Maria Monsè e Miriana Trevisan.