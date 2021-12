Gf Vip, Soleil contro Sophie: «Hai più plastica nel corpo che intelletto». L'ex di U&D confessa di un accordo tra Alex e la Sorge

Niente le due ex di Uomini e Donne non riescono proprio ad andar daccordo. Sophie Codegoni, all'epoca tronista, e Soleil Sorge, ex corteggiatrice, nella casa del Gf Vip non si sono mai sopportate e la questione non pare cenni a migliorare. Ieri si è accesa una forte lite. Tutto è nato a seguito di una battuta (al veleno) di Soleil che ha definito il rapporto tra Gianmaria e Sophie come «matrimonio tra comodini», riferendosi alla scarsa personalità dei due gieffini. Sophie ha provato a riderci su, facendo anche una battuta: «Dai Sole non farmi ridere troppo che dopo perdo l'espressione», non ha contato neanche fino a 1 e l'influencer ha gelato la 19enne: «Tranquilla sei talmente piena di plastica da non poter perdere l'espressione».

Gf Vip, la lite furiosa tra Soleil e Sophie

Il botta e risposta è stato simultaneo. Soleil insiste senza fare nessun passo indietro: «Hai più plastica nel corpo che personalità o intelletto. È un mio parere inutile utilizzare questo tono da lagna». L'ex di Maria De Filippi ci è rimasta veramente male, ma cerca di rispondere a tono: «Se io fossi di plastica sono fatti miei... ma tu non puoi permetterti di offendere gratuitamente la gente e dirmi che io mi posso buttare nell'umido. Ma buttati tu nella spazzatura... perchè da come ti comporti sei veramente una spazzatura...Sei una spazzatura umana. Io mi butto nell'umido, te nella spazzatura proprio».

Gf Vip, Sophie (Charlotte) senza freni: «Gianmaria lo bacerei anche senza parrucca»

Tra Alex e Soleil c'è un accordo?

Poi i discorsi sono continuati con allusioni della stessa ex di U&D a un posibile accordo tra Alex e Soleil: «Non mi facesse parlare che io già sapevo di tutto quello che sta succedendo tra lei e Alex». La "battaglia" quindi vede protagoniste le offese di Soleil che definisce Sophie come una spazzatura e la modella che lascia intendere che tra l'influencer e l'attore ci sia un copione già scritto da prima dell'ingresso nel reality.

Gf Vip, Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge: «Sono innamorato di te. Ho nascosto tutto per non far soffrire Delia»

Il clima in casa

Nella casa i vipponi si schierano: per Valeria Marini, Soleil, è solo in grado di offendere e allo stesso modo la pensano anche Francesca Cipriani e Carmen Russo. Anche per Manila, amica dell'ex corteggiatrice, stavolta Sole ha esagerato. Al contrario, invece, Maria Monsè invece è corsa ad avvisare Soleil del fatto che nella stanza arancione stessero parlando di lei. Una mossa che Manila non ha gradito: difatti ha cercato di spiegarle che così facendo, stava solo aizzato ancor di più Soleil. La Monsè ha ritenuto opportuno invece dire tutto a Soleil perché, secondo lei, c’era disparità: un gruppo contro uno. Assistendo allo scontro tra Manila e Maria, Sonia Bruganelli ha attaccato la Nazzaro su Instagram: «Momenti di Manila pensiero. Nessuno può esprimere un suo parere, lei ti dirà sempre cosa è meglio fare… Lo sa lei. Se vuoi essere nel giusto segui il Manila pensiero. Sempre».

L'aria è incandescente nel loft di Cinecittà e Sophie scoppia in lacrime affermando di voler uscire perchè non sopporta più di essere sempre offesa.