Gf Vip, Delia ha tradito Alex: ecco chi è l'uomo misterioso. L'ex di CentoVetrine glaciale: «Devi fare di più»

Delia Duran bacia un altro uomo e Alex Belli dice: «Se mi vuoi colpire devi fare di più». Mentre la liason dentro la casa del Gf Vip tra l'attore e Soleil Sorge prosegue a gonfie vele, la moglie di Alex viene paparazzata assieme a un altro uomo. Ieri Alfonso Signorini ha mostrato al vippone le immagine riportate dal sito “Whoopsee”, foto inequivocabili, in cui si vede la moglie in atteggiamenti molto intimi con un altro uomo. Alex dal canto suo con una freddezza glaciale ha considerato tutto ciò «una messa in scena fatta male». Secondo l'ex di CentoVetrine quindi Delia avrebbe pianificato appositamente quegli scatti per farlo ingelosire. «È tutto falso si vede, se vuole farmi ingelosire deve fare molto di più». Inconcepibile anche per il conduttore del reality la reazione del gieffino. E se dalla studio rimangono tutti basiti dalla non reazione di Alex l'unica veramente divertita da tutto ciò è Soleil. «Forse Delia dovrebbe riguardare il bacio che ci siamo dati io e Alex per capire come si bacia».

Gf Vip, Signorini invita Delia in trasmissione

Intanto le foto della paparazzata fanno il giro del web e Signorini lancia un ulteriore invito alla modella venezuelana per andare come ospite lunedì prossimo in trasmissione per un faccia a faccia con Alex: «Delia noi ti aspettiamo perchè credo che ora sia necessario che voi vi confrontiate e vi diciate tutto in faccia».

Ecco chi è l'uomo del mistero

Sui social ovviamente si è alzato il toto identità. Chi sarebbe l'uomo misterioso? Facendo una ricerca l'uomo con cui Delia ha passato serata al ristorante argentino “El Carnicero” di Milano e dove si sarebbero scambiati «effusioni inequivocabili», come riporta il giornale specializzato di gossip potrebbe essere Carlo Cuozzo, noto imprenditore napoletano 24enne. Il ragazzo è fondatore, assieme ad un socio, di un'agenzia di social media marketing. Dal suo profilo Instagram che conta circa 8.000 follower, che a breve lieviteranno, si evince che la sua base operativa è Sofia, in Bulgaria, ma due giorni fa era a Milano, ieri a Napoli e poi è volato in Venezuela.