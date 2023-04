Gf Vip, Matteo Diamante vuole riprovarci con Nikita Pelizon: il testo della lettera d'amore

Un amore finito bene. Si perché può succedere che un sentimento così forte cambi, si trasformi in altro. Ed è quello che è successo a due protagonisti della Casa del Grande Fratello Vip. Nikita Pelizon, l'ultima vincitrice del reality di Canale 5, e Matteo Diamante si conoscono dal 2015 e, dopo avere vissuto due anni insieme, tra loro è iniziato un tira e molla che alla fine li ha allontanati. Ma dentro la Casa più spiata d'Italia si sono rincontrati. Si sono riavvicinati. In tanti hanno sperato in un nuovo amore. Ma qualcosa potrebbe ancora succedere.

Si, perché nella Casa, qualcosa si è riacceso perché, finito il programma, Matteo e Nikita hanno iniziato di nuovo a frequentarsi. Matteo vuole riconquistarla, vuole provare a rivivere una nuova storia d'amore. Per questo ha deciso di scriverle una lettera piena di belle parole e promesse. Una su tutte: «Nikita, desidero corteggiarti come si faceva un tempo».

Il settimanale diretto da Osvaldo Orlandini si domanda se Matteo ci riuscità a riconquistare il cuore di Nikita? Con questa lettera, forse sì...

«Ciao Nikita, sto guardando le nostre foto di queste ultime settimane, i nostri video, i ricordi (...). Ci stiamo vedendo tanto in questi giorni, sembra di essere tornati ai tempi in cui stavamo insieme e mi piace molto questa sensazione, mi piace scherzare con te, corteggiarti lentamente, come si faceva una volta, senza pensare troppo a che cosa potrebbe accadere tra noi. Amicizia? Amore? Lasciamo fare al tempo...»

Matteo poi chiede a Nikita di fidarsi di lui e vivere questa storia senza particolari paure: «Anche se in passato abbiamo avuto problemi, forse perché troppo giovani per una storia così importante, ora puoi lasciarti andare, puoi fidarti di me».

Poi ancora: «Adoro vederti sorridere, renderti felice. Del resto, sei talmente bella dentro e fuori che sei riuscita a entrare nel cuore del pubblico, al punto da meritarti di vincere in un programma così importante come il Grande Fratello Vip. Ma io non avevo dubbi, perché nel mio, di cuore, ci sei da tantissimo tempo».

Matteo ricorda la prima volta che si sono incontrati. A Genova, la sua città.

«I nostri occhi si sono incrociati nel mio locale a Genova, tu facevi la ballerina, ci siamo sorrisi, mi avevi colpito subito. Quella sera, però, non è successo nulla tra noi e solo qualche settimana più tardi qualcosa ha cambiato per sempre le nostre vite. Una sera mi hai telefonato: eri sola, di notte, stavi tornando a casa dopo una serata in un locale e hai avuto paura che qualcuno ti seguisse. E io sono stato con te. (...)».

È scoppiato l'amore, poi i problemi finanziari di Matteo, lo psicologo, la fine della loro storia. E ora tutto può tornare come prima? «Avevi poco più di vent’anni, troppo giovane, troppo immatura, e non hai compreso quanto soffrissi, non hai capito che perdere anche te è stato il colpo di grazia che mi ha fatto letteralmente crollare. Forse non te l’ho mai detto, Nikita, però in quel periodo mi sono fatto aiutare da uno psicologo. Pochi incontri, anche perché non avevo molti soldi, ma sono stati fondamentali per me».

Ora «non ti voglio più perdere e mi piacerebbe realizzare una di quelle cose un po’ folli di cui ti parlavo all’inizio, magari una vacanza insieme questa estate: dove ti piacerebbe andare? Con amicizia o amore». Chissà.