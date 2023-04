Isola dei Famosi 2023 al via, stasera la prima puntata: al fianco di Ilary Blasi Vladimir Luxuria ed Enrico Papi

Il conto alla rovescia è iniziato con un giorno di anticipo sulla programmazione. Domenica Ilary Blasi è stata ospite a Verissimo, dall'amica Silvia Toffanin e oltre a schivare le domande sulla sua vita privata, ha raccontato il nuovo corso dell’Isola dei Famosi 2023. Da questa sera i sedici nuovi naufraghi saliranno a bordo del simbolico e riconoscibile elicottero, per tuffarsi in acqua e nuotare verso le spiagge di Cayos Cochinos.

Come da tradizione su Canale 5 in prima serata inizia la diciassettesima edizione del reality targato Banjay Italia, condotto per la terza edizione consecutiva da Ilary Blasi. Come inviato in collegamento live dall’Honduras durante tutti gli appuntamenti serali del programma ci sarà nuovamente Alvin.

Andrea Lo Cicero, l'ex rugbista all'Isola dei Famosi: la dieta che gli ha fatto perdere 25 chili e perché lo chiamano "il barone"

La prima puntata

Per gli opinionisti le conferme sono quella di Vladimir Luxuria, definibile a tutti gli effetti una veterana: vinse la sesta edizione, è stata inviata della nona nonché opinionista della 12ma e 16ma edizione. Al suo fianco il romano Enrico Papi che al settimanale Chi ha dichiarato: «Ho accettato di fare l’opinionista all’Isola perché sono curioso. Entrerò in sintonia con i concorrenti, cercherò di essere per quanto possibile dalla loro parte, perché già fare questo percorso è complicato».

I concorrenti sono divisi in tre "tribù" quella delle donne, quella degli uomini e quella delle coppie, come ha precisato la conduttrice. E saranno l'attrice francese Corinne Clery che ha già preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello VIP nel 2017; i Jalisse, i coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian che dopo la vittoria a Sanremo nel 1997 trovano un nuovo spazio televisivo; Alessandro Cecchi Paone - già partecipante nel 2007 e nel 2012 - insieme al giovane compagno Simone Antolini; i conduttori del programma radiofonico lo Zoo di 105 Paolo Noise e Marco Mazzoli; Helena Prestes, modella brasiliana classe 1990 che nel 2022 ha partecipato a Pechino Express con la vincitrice del GF Vip 2023 Nikita Pelizon e Pamela Camassa, terza a Miss Italia 2005 e nel 2019 ha vinto Amici Celebrities.

Il cast

Grande curiosità per Cristina Scuccia, Suor Cristina dell’ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia, vincitrice nel 2014 la seconda edizione del talent show The Voice of Italy, nella squadra capitanata dal rapper J-Ax e che nel 2022 a Verissimo ha annunciato di aver lasciato la vita consacrata. Tra i concorrenti anche Nathaly Caldonazzo, attrice e showgirl, Claudia Motta Miss Mondo Italia 2021, Fiore Argento figlia del regista horror Dario Argento e della prima moglie Marisa Casale e sorella maggiore di Asia.

Concorre Andrea Lo Cicero, ex-rugbista Italrugby, ambasciatore Unicef e conduttore di Gambero Rosso Channel, il conduttore televisivo Marco Predolin che nel 2017 ha partecipato al Grande Fratello Vip e il modello brasiliano Christopher Leoni.

Il giorno di programmazione è il lunedì, in contemporanea streaming sulla piattaforma su Mediaset Infinity, mentre su La5 e Mediaset Extra vanno in onda le strisce day-time. La vittoria consiste in un montepremi di 100mila euro in gettoni d’oro, la cui metà sarà devoluta a un ente di beneficenza scelto dallo vincitore.