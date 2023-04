Marco Predolin all'Isola dei Famosi: la storia con Michelle Hunziker, la fake news sull'Aids e la bestemmia in tv

Marco Predolin è un nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi, in onda in prima serata da lunedì 17 aprile su Canale 5. Il conduttore radiofonico e televisivo ha già partecipato in passato ad altri reality e tutti lo ricordano per essere stato la talpa della prima edizione dell’omonimo game-show. Ma chi è Marco Predolin? Conosciamolo meglio.