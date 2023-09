Francesca Fialdini riparte con "Da noi... a ruota libera", capelli corti e look minimal: «Racconteremo la vita straordinaria della gente comune»

Francesca Fialdini protagonista, oggi, mercoledì 6 settembre, alla conferenza stampa dell’intrattenimento del Day Time dell’autunno 2023 in Rai. L’occasione è il ritorno su Rai1 dell’appuntamento con “Da noi... a Ruota Libera”, suo programma di successo realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. Appuntamento in diretta ogni domenica pomeriggio alle 17:20, a partire dal 17 settembre.

Francesca Fialdini, il nuovo look minimal per la conferenza stampa

La conduttrice toscana, bellissima e in gran forma, si è presenta al photocall con un outfit deciso ed essenziale: camicetta di seta bianca, pantaloni di pelle e il suo capello corto, o meglio, cortissimo, look che nell'estate appena trascorsa ha fatto molto discutere.