Da noi... a Ruota Libera, da Nancy Brilli a Martina Stella, passando per i Gemelli di Guidonia: tutti gli ospiti di oggi

Torna come ogni domenica l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi... a Ruota Libera”, il programma in cui si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica con quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. Appuntamento oggi, domenica 28 gennaio, alle 17.20 su Rai 1.

Domenica In, da Iva Zanicchi a Bobby Solo, passando per Marco Conidi e l'Orchestraccia: tutti gli ospiti di Rai 1

Le anticipazioni

Moltissimi gli ospiti della puntata, in onda come ogni domenica alle 17.20 su Rai 1. Tra questi, Nancy Brilli, uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, attrice in tv, teatro e al cinema, vincitrice di un David di Donatello; i Gemelli di Guidonia, il trio di fratelli protagonisti di numerosi programmi tv, alla guida - insieme a Ema Stokholma - di “Happy Family”, il programma di intrattenimento in onda tutti i pomeriggi su Rai 2 e Radio2; Martina Stella, tra i protagonisti de “La Lunga Notte” - la serie in onda dal 29 gennaio in prima serata su Rai 1 - che racconta le tre settimane precedenti la notte tra il 24 e il 25 luglio 1943, in cui si svolse l’ultima riunione del Gran Consiglio e che segnò la fine del regime fascista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In chiusura, la storia di Ornella Maccioni e Cinthya Janeth Sajaverde Osorio, due sorelle di origini peruviane che, dopo l’adozione di Ornella, si sono ricongiunte. In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.