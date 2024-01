Da noi...a Ruota Libera, da Sergio Friscia a Alessandro Siani, passando per Gigliola Cinquetti: tutti gli ospiti di domenica

Tornano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica che si intrecciano con quelle di persone comuni a che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto a “Da noi... a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 14 gennaio alle 17.20 su Rai 1.

Gli ospiti di domenica

Moltissimi gli ospiti della puntata, in onda come ogni domenica alle 17.20 su Rai 1. Tra questi, Sergio Friscia e Alessandro Siani, protagonisti del film, ora nelle sale, “Succede anche nelle migliori famiglie”, con la regia dello stesso Siani; Gigliola Cinquetti, una delle voci più amate della musica italiana, 60 anni di carriera, che ha raccontato la sua storia straordinaria nel romanzo autobiografico “A volte si sogna”; Marina Tagliaferri, attrice e doppiatrice, tra le protagoniste della soap opera di successo “Un posto al sole”, che ha scritto il libro “Un posto in scena”, in cui racconta la sua carriera e, nel 2024, festeggia il traguardo dei 50 anni.

Presente anche il professor Enzo Novara, che lo scorso anno è andato in pensione, dopo 40 anni di insegnamento, salutato dagli applausi di tutta la sua scuola, mostrati da un video diventato virale. “Da noi…a ruota libera” è firmato da Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.