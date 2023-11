Da noi... a Ruota Libera: da Barbara De Rossi a Carolyn Smith, passando per Valeria Marini e Angela Rafanelli, tutti gli ospiti di oggi

Nuovo appuntamento con «Da noi... a Ruota Libera», il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai 1, dove si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica, con quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Gli ospiti di oggi

Ospiti della puntata in onda domenica 5 novembre alle 17.20 su Rai 1 saranno Barbara De Rossi, attrice e conduttrice, che ha iniziato a recitare giovanissima, dividendosi tra cinema, tv e teatro, dove attualmente è in scena con la commedia «Il padre della sposa»; Carolyn Smith, ballerina e coreografa, tornata nelle vesti di presidente della giuria di «Ballando con le stelle», il programma di successo di Milly Carlucci in onda il sabato sera su Rai 1; Valeria Marini, showgirl, attrice, imprenditrice e protagonista indiscussa del mondo dello spettacolo, che nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi successi in tv, al cinema e a teatro; Angela Rafanelli, autrice e conduttrice tv, che è tornata alla guida della nuova stagione de «Il segno delle donne», in onda dal 1 novembre su Rai Storia, ed è inoltre impegnata ogni settimana con il programma «Il Palio d’Italia» su Rai 3.

