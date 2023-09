Cesara Buonamici a Verissimo: «Ho avuto un tumore al seno, sono salva grazie ai controlli». Le lacrime della giornalista

«Ho avuto un tumore al seno. Sono salva grazie ai controlli». Queste le parole di Cesara Buonamici, intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin.

Cesara Buonamici oggi a Verissimo, chi è la nuova opinionista del Gf? Età, malattia all'occhio, il marito, i figli (che «non sono venuti») e la carriera

Le parole

«Ho avuto un tumore al seno, che però per fortuna è stato preso molto in tempo e quindi ho fatto l'intervento e le cure che dovevo fare. Ho trovato sulla mia strada persone straordinarie, a cominciare dal nostro Luciano Onder che mi ha subito indirizzato al Policlinico Gemelli, dalla professoressa Daniela Terribile che mi ha curato. Tutto è avvenuto molto rapidamente e grazie a Dio è andato tutto bene». Lo ha rivelato Cesara Buonamici, ospite in studio a Verissimo insieme con Alfonso Signorini, alla vigilia del debutto della nuova edizione del Grande Fratello su Canale 5 che la vedrà nel ruolo di opinionista.

«Anch'io ho avuto la grazia di uscirne: la malattia alla fine ti cambia sempre in meglio, mi sono ritrovato una persona migliore», ha commentato Signorini, che ha affrontato la leucemia. «Proprio perché ne soffriamo in tantissime - ha sottolineato Buonamici - faccio del mio meglio per essere vicina a tutte le iniziative di controllo, prevenzione, perché mi sono salvata con la prevenzione, facendo controlli ravvicinati che danno risultati meravigliosi, perché ti cambiano la vita».