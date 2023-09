Raimondo Todaro, la rivelazione a Verissimo: «Nel 2020 ho avuto due tumori maligni, ma il lavoro mi ha salvato»

«Ho avuto due tumori maligni nel 2020, ma il lavoro mi ha salvato»: questa la rivelazione di Raimondo Todaro, intervistato oggi pomeriggio a Verissimo.

Raimondo Todaro, pace fatta con Francesca Tocca? Il ballerino si racconta a Verissimo: età, carriera, la crisi matrimoniale e i (tanti) gossip

L'intervista

Ne ha parlato oggi per la prima volta. Intervistato da Silvia Toffanin su Canale 5, il ballerino ed insegnante di Amici ha rivelato di aver avuto due tumori maligni nel 2020. Una scoperta casuale, quella del cancro, arrivata a seguito di un intervento per un'appendicite.

«Durante la prima edizione di amici ho fatto due interventi a distanza di pochi mesi. Capitava che il lunedì andavo in ospedale, mi operavo con l'anestesia totale e il giorno dopo andavo a lavorare tranquillamente.

Il lavoro è stata la mia fortuna, perché era l'unico momento in cui non ci pensavo».

Ora fuori pericolo, l'ex maestro di Ballando con le stelle continua comunque a controllarsi.

«Non volevo che mi trattassero in maniera diversa, che mi guardassero con occhi diversi, perciò andavo a lavorare ed entravo in sala», ha detto il ballerino, andato a Verissimo per ricordare anche l'importanza della prevenzione.