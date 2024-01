Bobby Solo a Domenica In: «Sanremo? È da 20 anni che ci provo. Il Festival è come il gratta e vinci, ma io perdo. Ormai non mi fa né calco né freddo»

Domenica In torna dopo lo stop per festività con la prima puntata del 2024. Mara Venier riapre le porte del suo salotto a ritmo di musica, con tantissimi ospiti per ripercorrere la storia del festival di Sanremo. Dal 6 al 10 febbraio Amadeus è pronto a riaprire il sipario dell'Ariston per la kermesse canora più importante italiana e oggi su Rai1 sono tantissimi i cantanti in studio che ricordano i loro festival.

Bobby Solo, la confessione su Sanremo

Tra gli ospiti c'è anche Bobby Solo che confessa a Mara Venier che gli sarebbe piaciuto essere tra i Big in gara al Sanremo 2024: «Io ci tornerei ogni anno ci provo dal 2003 ma è come il gratto vinci ci provo ma perdo».

E' da 20 anni infatti che il cantante non sale sul palco dell'Ariston. L'ultima performance di Bobby Solo è appunto quella del 2003 con Little Tony. ma non è l'unico a rimanere fuori dalla competizione. Oltre ai Jalisse infatti in questi giorni è trapelata la lista degli esclusi a Sanremo 2024 e ci sono anche Paola Turci, Samuele Bersani, Max Gazzé, Nek e tanti altri.