Da Luca Argentero a Vera Gemma, passando per Jasmine Trinca e Leonardo Pieraccioni: tutti gli ospiti della domenica televisiva

Come ogni domenica, torna il consueto appuntamento con Domenica In e con Verissimo. In diretta dagli studi Rai, Mara Venier è pronta ad intervistare moltissimi personaggi della musica, del cinema e del mondo dello spettacolo. Tra questi, Luca Argentero, Jasmine Trinca, Pietro e Sergio Castellitto.

Domenica In, ospiti e anticipazioni del 7 gennaio: da Luca Argentero a Jasmine Trinca ma anche Mario Biondi e Alberto Urso. Ecco chi ci sarà

Oltre a loro, presenti in studio anche Bobby Solo, Nicola Di Bari, Donatella Rettore, I Cugini di Campagna, Marina Occhiena e come opinionisti Marino Bartoletti e Paolo Fox, incaricati di ripercorrere la storia del Festival di Sanremo. Su Canale 5, Silvia Toffanin accoglierà invece nel suo salotto Leonardo Pieraccioni, Alessandro Vicinanza, Marta Viola, Alessandra e Rosita Celentano e Vera Gemma.