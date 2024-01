Mario Biondi a Domenica In, chi è l'artista: i 9 figli (e il decimo in arrivo) da 4 donne diverse, la moglie, la famiglia allargata, la dieta e la carriera

Mario Biondi ospite a Domenica In. Riparte il consueto appuntamento del weekend di Rai1 con Mara Venier. Dalle 14.00 il salotto della domenica della Rai riapre le porte ai suoi tantissimi ospiti pronti a raccontarsi a cuore aperto. Tra questo, per lo spazio musicale, anche Mario Biondi. Scopriamo qualcosa in più sul musicista.