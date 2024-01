Domenica In, ospiti e anticipazioni del 7 gennaio: da Luca Argentero a Jasmine Trinca ma anche Mario Biondi e Alberto Urso. Ecco chi ci sarà

Pronti per la prima puntata del 2024 di Domenica In? Oggi, 7 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 torna l'appuntamento con gli ospiti del salotto di Mara Venier. Si partirà da uno spazio musicale per ricordare la storia del Festival di Sanremo, che torna dal 6 al 10 febbraio. Vediamo dunque le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi.