Alberto Urso, dalla vittoria ad Amici alla partecipazione a Sanremo: chi è il tenore ospite oggi a Domenica In

Torna come ogni domenica l'appuntamento con Domenica In su Rai 1. Da Luca Argentero a Sergio e Pietro Castellitto, passando per Donatella Rettore e i Cugini di campagna, saranno moltissimi gli ospiti presenti oggi nel salotto di Mara Venier.

Domenica In, ospiti e anticipazioni del 7 gennaio: da Luca Argentero a Jasmine Trinca ma anche Mario Biondi e Alberto Urso. Ecco chi ci sarà

Tra questi, anche Alberto Urso, cantante e vincitore della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi.