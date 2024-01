Donatella Rettore a Domenica In, lo spoiler su Sanremo 2024: «Non è detto che non mi vediate all'Ariston». La reazione di Mara Venier

Donatella Rettore ospite di Mara Venier si lascia scappare, forse, un'anticipazione su Sanremo 2024. Riapre le porte dopo le feste lo studio di Domenica In e la prima parte del programma è dedicata alla storia del festival di Sanremo. I 33 Big di questa edizione si esibiranno all'Ariston dal 6 al 10 febbraio e oggi su Rai 1 si ricordano i momenti e le canzoni cult dei 73 anni della kermesse canora italiana.

Donatella Rettore e lo scoop su Sanremo 2024

Sono stati tantissimi gli ospiti di "zia" Mara e tra questi anche la rettore che prima di esibirsi si lascia scappare uno spoiler: «Non è detto che tu Mara non mi veda a Sanremo 2024».

La conduttrice stupita le chiede: «Questo anno? Hai dato uno scoop». La cantante sorridendo annuisce. «Già».

E Amadeus?

Come la prenderà Amadeus? Bisognerà attendere per capire come il direttore artistico reagirà a questo scoop (qualora la notizia fosse vera). Si sa infatti che nessuna anticipazione inerente al Festival viene, solitamente, rivelata se non per voce ufficile dello stesso Ama. Ora cosa accadrà?