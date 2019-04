Ballando con le stelle, Ivan Zazzaroni attacca suor Cristina e il pubblico applaude. Durante lo show diretto da Milly Carlucci su Rai 1, nel sabato santo prima di Pasqua, molti hanno notato l'assenza della sorella che, come tradizione cattolica vuole, si è ritirata in convento insieme alle consorelle per la celebrazione della festività cristiana. Una responsabilità che non poteva conciliarsi con lo spettacolo, così il suo balletto con lo Stefano Oradei Team è stato registrato e sottoposto al giudizio dei giurati con un video.

Ivan Zazzaroni però non ha minimamente gradito questo tipo di esibizione. Da tempo il giurato non apprezza i limiti che la suora ha "imposto" a causa della sua fede, come il non poter essere toccata da un uomo durante il ballo, ma questa volta è stato troppo, per lui.

«Questo non è Ballando con le stelle. Ballando è fatto di dirette, di prove e imprevisti». Zazzaroni, che solitamente non trova appoggio nel pubblico nei suoi attacchi a suor Cristina, questa volta ha ricevuto un applauso, pur trovando resistenze tra i suoi colleghi giudici che hanno difeso la scelta e la spiritualità della sorella. Ivan ha poi continuato: «Tutti gli altri si esibiscono in diretta davanti a tante persone, lei invece in uno studio vuoto con registrazione. In questo modo la gara di ballo non ha senso, non è posta sullo stesso piano degli altri concorrenti. Lo trovo ingiusto». Poi ha chiuso con il suo giudizio: «Non classificato».

Ultimo aggiornamento: 14:08

